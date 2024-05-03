Апрельские обновления безопасности Windows могут нарушить работу VPN

Microsoft сообщает, что апрельские обновления безопасности для Windows могут нарушить работу VPN. Компания работает над исправлением этой проблемы.

«После установки обновления безопасности от апреля 2024 года (KB5036893) или предыдущего обновления, не связанного с безопасностью, на устройствах Windows могут возникать сбои соединения VPN», — написала компания.

Об этой проблеме впервые сообщили 1 мая. Она касается компьютеров с Windows 11, Windows 10 и Windows Server 2008 и более новыми версиями. Публикации пользователей на Reddit неоднозначны: некоторые комментаторы утверждают, что их VPN все еще работают после установки обновления, а другие утверждают, что их зашифрованные соединения действительно были взломаны.

«Мы работаем над решением и обеспечим обновление в следующем выпуске», — написала Microsoft.

В настоящее время нет надлежащего исправления этой проблемы. Единственный доступный сейчас вариант — удалить все обновления безопасности. Но это может быть не лучшим решением, поскольку придется жертвовать безопасностью в пользу VPN. Итак, надо ждать, пока Microsoft не выпустит исправленное обновление.

Хотя один из пользователей Reddit написал, что ему помогло решить проблему с удалением и повторной установкой его приложения VPN. Поэтому имеет смысл попробовать этот метод, прежде чем удалять обновление безопасности, если вы все же решите выбрать VPN.

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Для тех, кто все же выберет путь удаления обновлений безопасности, Microsoft разработала руководство:

«Чтобы удалить LCU после установки комбинированного пакета SSU и LCU, воспользуйтесь параметром командной строки DISM/Remove-Package с названием пакета LCU в качестве аргумента. Вы можете найти название пакета с помощью команды: DISM /online /get-packages».

Источник: engadget