«С 16 до 32 ГТ/с»: PCI Express 5.0 будет вдвое быстрее PCI Express 4.0

Отраслевая организация PCI-SIG, занимающаяся развитием и продвижением широко используемой в компьютерной отрасли технологии PCI Express (PCIe), объявила о выходе спецификации PCI Express 4.0 Specification Revision 0.9. В сравнении с PCI Express 3.0, принятым в ноябре 2010 года, максимальная скорость передачи данных в расчете на одну линию увеличена вдвое – с 8 до 16 ГТ/с (млрд передач в секунду). В пересчете на байты это соответствует увеличению до 1,96 Гбайт/с на линию в одну сторону. И это при сохранении полной обратной совместимости между старой и новой спецификациями. Параллельно организация работает над следующим поколением спецификации PCI Express 5.0, которая обеспечит скачек производительности до 32 ГТ/с.

Выступая на конференции PCI-SIG Developers Conference 2017, председатель и президент PCI-SIG Аль Янес отметил, что PCI Express 4.0 Revision 0.9 включает полный набор функций и осталось пройти проверку на соблюдение прав интеллектуальной собственности. То есть, очень скоро стандарт PCIe 4.0 примут официально, после чего он постепенно начнет проникать в различные устройства. Разработчики отмечают, что интерфейс PCIe, которые первоначально применялся в ПК, с недавних пор является общепринятым стандартом в серверах и хранилищах данных и потихоньку распространяется на растущий рынок систем для облачных вычислений, мобильные устройства, сетевое оборудование и сегмент Интернета вещей.

К наиболее важным улучшениям по сравнению с версией PCIe 3.0, помимо повышенной производительности, следует отнести возросшую энергоэффективность, уменьшенные задержки, увеличенную масштабируемость, продвинутые возможности RAS, улучшенную поддержку виртуализации и интеграции.

Как уже отмечалось выше, следующим логическим этапом развития технологии станет архитектура PCIe 5.0, ориентированная на высокопроизводительные вычисления (искусственный интеллект, машинное обучение, игры, моделирование, хранение данных и сетевое взаимодействие). Как сообщается, PCIe 5.0 будет использовать 128-/130-битную кодировку для обеспечения суммарной пропускной способности 128 Гбайт/с по 16 линиями с пропускной способностью 4 Гбайт/с. Разработка стандарта идет полным ходом, членам PCI-SIG уже доступна спецификация PCIe 5.0 Revision 0.3, он должен быть готов в 2019 году.

Ожидается, что первыми коммерческими процессорами, использующими шину PCIe 4.0 станут чипы IBM Power 9, выход которых запланирован на конец этого года.

Источник: cdrinfo