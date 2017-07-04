С сегодняшнего дня Uber запускает в Киеве премиум-услугу UberBLACK (минимальный заказ — 130 грн, подача — 85 грн, километр пути — 10 грн)

Сегодня онлайн-сервис по вызову такси Uber празднует первый год работы в Украине, в честь чего не только раздает фирменные чашки в рамках акции UberBIRTHDAY, но и запускает премиум-версию тарифа UberBLACK.

Компания уже официально подтвердила запуск UberBLACK, указав в числе доступных в рамках данного сервиса автомобили Audi A6, Mercedes E-class, BMW X5, Toyota Land Cruise, Toyota Camry XV07 и другие марки премиум-класса.

Вызов автомобиля премиум-класса обойдется минимум в 130 грн. При этом только подача автомобиля будет стоить 85 грн, а за дорогу придется заплатить 10 грн за 1 км пути и 1 грн за 1 минуту пути.

Для поездки в аэропорт «Борисполь» предлагаются фиксированные тарифы: 450 грн с левого берега и 650 грн — с правого берега Киева.

В честь запуска в Uber предложили (только для новых пользователей) первую поездку в Киеве на UberBLACK стоимостью до 220 грн бесплатно с промокодом KYIVBLACK, акция будет действовать до 01.08.2017.

Также во время пресс-конференции были озвучены планы по запуску Uber еще в нескольких крупных городах Украины, включая Николаев, Запорожье и Кривой Рог.

«Uber в Украине развивается рекордными темпами: всего год назад Украина появилась на карте Uber, а мы уже представлены не только в Киеве, но и в Одессе, Львове, Днепре, Харькове и во всех городах отмечаем рост числа пользователей и водителей-партнёров. Кроме того, в дополнение к uberX и UberSELECT мы сегодня впервые запускаем в Украине премиальный сервис UberBLACK. Основная задача Uber – предоставить доступный и надежный способ передвижения по городу для максимального количества пользователей, и мы продолжим работать в этом направлении, уделяя пристальное внимание дальнейшему совершенствованию сервиса и внедрению новых опций. Я хотел бы подчеркнуть – для нас очень важна Украина, мы появились здесь, чтобы развиваться вместе, и мы продолжим завоевывать доверие пользователей и водителей, чтобы сделать города еще более современными, удобными и динамичными” — отметил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в Украине, Азербайджане, Беларуси и Казахстане.

Отметим, что информация об этом событии также появилась на facebook-странице Арсения Финберга, который присутствует на пресс-конференции, посвященной первой годовщине работы Uber в Киеве.

Напомним, что за год присутствия в Украине, сервис запустился в 5 крупнейших городах Украины: Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове и предлагает автомобили трех классов: доступный uberX, комфорт-класс UberSELECT и премиум-класс UberBLACK. При этом по данным компании среднее время подачи автомобиля в Киеве не превышает 5-6 минут, в Одессе оно составляет менее 5 минут, Львове – менее 4, Днепре – 4,5, Харькове – 5 минут. Средний рейтинг водителей, подключенных к Uber, по 5 городам Украины равен 4,8 из 5 баллов.

Источник: Uber