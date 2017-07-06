Samsung предложит несколько линеек фотосенсоров в рамках бренда ISOCELL

На прошлой неделе компания Samsung представила бренд ISOCELL, в рамках которого будут предлагаться фотосенсоры для камер. Новая презентация проливает некоторый свет на планы компании относительно данного бренда. Суть технологии ISOCELL заключается в изоляции пикселей друг от друга при помощи физически барьеров. Благодаря этому снижается уровень электрических перекрёстных помех.

Отмечается, что под брендом ISOCELL будут предлагаться различные модули камер, оптимизированные под конкретные задачи заказчиков. Двойной модуль камеры в рамках линейки ISOCELL Dual может быть сконфигурирован для трёх возможных сфер применения, которые позволяют улучшить возможности съёмки мобильных устройств. В частности, можно реализовать функцию оптического увеличения, функцию изменения глубины резко изображаемого пространства или же повысить качество снимков при съёмке в условиях недостаточной освещённости. Это делает его наиболее универсальным в линейке. Компания также предлагает помощь другим производителям с индивидуальными конструкциями двойных модулей на уровне датчиков и программного обеспечения.

Линейка Slim предназначена для применения в составе ультратонких устройств. Она использует технологические преимущества Samsung в плане освоения более тонких производственных процессов при изготовлении кремниевых чипов. Отмечается, что такие устройства обеспечат «превосходное качество изображения» при помощи пикселей малых размеров, которые реализованы в рамках 28-нм узлов, в то время как большинство других устройств основаны на 40/45-нм решениях (для сравнения, камера смартфона Galaxy S7 содержит сенсор, изготовленный по нормам 65-нм техпроцесса).

В новой линейке ISOCELL также будут предлагаться модули серий Bright и Fast. Первые обеспечат отличную цветопередачу и низкий уровень шума, а вторые позволят быстро фокусироваться как на неподвижных, так и на движущихся объектах. Оба этих типа должны обеспечивать отличный результат при съёмке в условиях недостаточной освещённости.

Отмечается, что новые фотомодули Samsung ISOCELL не будут ограничиваться применением лишь в смартфонах. Они также могут стать частью автомобильных систем. Специализированные автомобильные сенсоры смогут отлично справляться со съёмкой в условиях плохого освещения и обеспечат широкий динамический диапазон при съёмке. Кроме того, они отличаются повышенной температурной выносливостью.

Источник: gsmarena