Samsung рассказала о преимуществах двойной камеры для своих будущих смартфонов (Galaxy Note8?)

Сдвоенные камеры для смартфонов, обеспечивающие качественный художественный эффект размытия заднего фона уровня современных цифровых зеркальных камер, являются последней тенденцией, наметившейся сегодня на рынке. Компания Samsung долго противилась этой тенденции, но, похоже, очень скоро подобные модели можно будет встретить и в ассортименте южнокорейского гиганта. Собственно, грядущий Samsung Galaxy Note8 может стать первым таким смартфоном и нынешняя новость – еще одно тому подтверждение.

Подразделение Samsung Electro-Mechanics, отвечающее как раз за производство фотомодулей для смартфонов, опубликовало у себя на сайте страничку с описанием возможностей нового модуля сдвоенной камеры, предназначенного для будущих смартфонов компании. Названия иллюстраций, приведенных на странице с описанием возможностей разработки, начинаются с «highend_camera_module». Иными словами, это модуль предназначен для моделей высшего уровня вроде Note8.

Сами по себе изображения не демонстрируют ничего нового, чего бы не знали к настоящему моменту о возможностях современных сдвоенных камер. То есть, объединение данных с двух сенсоров, изменение точки фокусировки после получения снимка, манипулирование глубиной резко изображаемого пространства, высокое качество снимков в условиях недостаточной освещенности и оптическое масштабирование – все эти возможности характерны для решения Samsung. Но, как известно, дьявол кроется в деталях. И Samsung использует для этих функций названия Dual Fusion, Depth Application, Super Night Shot и Smart Zoom. Пожалуй, именно Smart Zoom является наиболее интересной с учетом заявленной возможности трехкратного оптического увеличения без потери качества, детализации или ухудшения цветопередачи. Для сравнения, сдвоенная камера нынешнего iPhone 7 Plus может похвастать лишь двукратным оптическим увеличением.

Не так давно Samsung запатентовала двойную систему камер с оптическим стабилизатором. Добавим к этому слухи, что Galaxy Note8 оснащен сдвоенной камерой с модулями разрешением 12 и 13 Мп (телефото + широкоугольный), и можно с большой уверенностью сказать, что Samsung Electro-Mechanics описывает здесь возможности сдвоенной камеры грядущего флагмана компании.

Источник: phonearena и Samsung