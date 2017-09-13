Samsung SDI показала во Франкфурте новые конфигурируемые батареи, способные обеспечить электромобилю дальность хода до 700 км

На открывшемся вчера Международном автосалоне во Франкфурте (12–24 сентября) крупнейший производитель аккумуляторных батарей Samsung SDI показала новые модели аккумуляторов, предназначенные для электромобилей.

Пожалуй, наиболее интересной среди продемонстрированных южнокорейской компанией разработок можно считать «многофункциональные аккумуляторные батареи», которые отличаются возможностью гибкой настройки конфигурации. Говоря конкретнее, модульная конструкция позволяет собирать блоки нужной емкости из определенного количества аккумуляторных модулей. Причем, как сообщается, добавлять модули в блок так же легко, как ставить книжку обратно на полку.

Электромобили премиум-класса, к примеру, смогут оснащаться аккумуляторными блоками из 20 таких модулей и проезжать на одном заряде до 700 км. А модели классом ниже в кузове «седан», оснащенные блоками из 10-12 модулей, будут проезжать без подзарядки до 300 км. Производитель рассчитывает, что эти аккумуляторные батареи будут пользоваться спросом, поскольку обеспечивают большую гибкость при разработке конструкции той или иной модели.

Еще одна интересная разработка, представленная на стенде южнокорейского производителя, называется «низкопрофильный аккумуляторный элемент». Как сообщается, данный элемент отличается пониженной на 20% в сравнению с доступными на рынке решениями высотой. Таким образом, разработка может использоваться для создания низкопрофильных аккумуляторных батарей, которые будут отличаться меньшей высотой и занимать меньше ценного места, обеспечивая конструкторам дополнительную гибкость при разработке автомобиля.

В рамках выставки Samsung SDI также показала различные цилиндрические батареи и модули на базе элементов типоразмера 21700. Как утверждается, они на 50% превосходят по емкости аккумуляторы типа 18650. В названии 21700 отображены размеры элементов данного типа: диаметр – 21 мм, длина – 70 мм. Элементы типоразмера 21700 благодаря оптимальной форме пользуются повышенным спросом и широко используются во многих сегментах рынка, помимо автомобильного.

Увы, о сроках начала массового производства батарей нового поколения пока данных нет.

Остается добавить, что в мае этого года Samsung SDI построила новый завод по производству батарей в Венгрии, который дополнил производственные мощности компании, представленные заводами в Южной Корее и Китае.

Источник: cdrinfo и Samsung SDI