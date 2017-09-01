Samsung собирается представить Galaxy S9 на два месяца раньше, чем в прошлом году (в январе 2018 года), чтобы сократить разрыв с новинками Apple

Вчера компания Apple официально объявила, что представит свои новые смартфоны, включая iPhone 7s, 7s plus и iPhone 8, уже 12 сентября. А уже сегодня от источников из Южной Кореи дошли слухи, что это решение непосредственным способом повлияло на сроки выпуска будущего флагмана Samsung Galaxy S9.

Напомним, что прием предзаказов на новые iPhone должны открыть 15 сентября, а реальное начало продаж скорее всего будет запланировано на 22 сентября текущего года. В свою очередь в этом году Samsung представила свой флагманский Galaxy S8 29 марта 2017 года и начала продавать его почти месяц спустя — 21 апреля 2017 года. Если предополжить, что южнокорейская компания сохранит то же расписание, то разрыв между стартом продаж iPhone 8 и Galaxy S9 составит 7 месяцев.

По слухам, боссы Samsung не намерены оставлять потенциальных покупателей премиальных смартфонов наедине с Apple iPhone 8 настолько долго и решили сдвинуть дату анонса Galaxy S9 с конца марта на конец января 2018 года, при этом его глобальные продажи должны стартовать уже в середине февраля, что сократит разрыв в продажах на два полных месяца (с 7 до 5 месяцев).

Отметим, что слухи основываются на том факте, что Samsung Display начнет поставки OLED-дисплеев для Galaxy S9 в ноябре текущего года, что на два месяца раньше, чем проходили поставки экранов для Galaxy S8 (в январе текущего года). При этом экраны обычно поставляются на сборочные линии до того, как туда поступают остальные компоненты (включая корпуса, камеры, процессоры и т.д.), а с момента поставки дисплея до полного окончания сборки как правило проходит 2-3 месяца.

Источник: GSMarena