Сервис GameSessions бесплатно раздаёт игру Ryse: Son of Rome

Сервис цифровой дистрибуции GameSessions предлагает своим пользователям возможность бесплатно получить игру Ryse: Son of Rome.

Игра Ryse: Son of Rome представляет собой исторический экшен. Местом действия является альтернативная Римская империя 50–60 годов н. э. Игроку предстоит защищать город от атакующих его кельтских племён. Также игровой процесс наполнен воспоминаниями героя, начиная с его первых боёв в роли обычного солдата.

Чтобы бесплатно получить игру Ryse: Son of Rome, нужно зарегистрироваться на сервисе GameSessions, кликнуть по кнопке «DOWNLOAD FREE GAME» и загрузить клиент, который потом установит саму игру. Для неё потребуется 30 ГБ свободного места на накопителе. После окончания загрузки нужно запустить игру и провести в ней не менее 5 минут. Только после этого игра навсегда закрепляется за игроком в библиотеке GameSessions. Но при этом игроку не предоставляется ключ для активации Ryse: Son of Rome в Steam. Там его предстоит покупать отдельно, хотя и предусмотрена возможность переноса игрового прогресса.

Акция по бесплатной раздаче игры Ryse: Son of Rome продлится до 7 августа. Игра доступна по следующему адресу.