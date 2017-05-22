Сервис «Яндекс.Метрика» использует облако Amazon CloudFront для обхода украинской блокады
На днях российская компания «Яндекс» распространила через telegra.ph очередные рекомендации, связанные с недавней блокировкой сервисов компании в Украине. В сообщении, на которое обратило внимание ресурс Roem.ru, говорится о том, как можно и дальше использовать сервис «Яндекс.Метрика» в обход блокировок.
— Яндекс.Метрика (@yandexmetrika) May 19, 2017
Итак, чтобы обойти блокировку, «Яндекс» перенес «Метрику» для украинцев в облако Amazon. Говоря точнее, «Яндекс» предлагает подменить используемое счетчиком хранилище с «яндексовского» на Amazon CloudFront, сеть доставки контента в Amazon Web Services.
Для доступа к отчётам «Метрики» представители «Яндекса» рекомендуют использовать VPN и другие сервисы для обхода блокировок.
Источник: Roem.ru
- 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
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- За невыполнение требований указа и отказ блокировать российские сайты и сервисы предусмотрена административная ответственность и штрафы.
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- 17 мая Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.
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- После новостей о блокировке российских сайтов украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов.
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- Настолько массово, что в работе сервиса Opera VPN из-за наплыва начали проявляться неполадки, а затем компания-разработчик убрала мобильное приложение Opera VPN из украинских Google Play и App Store.
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- И нашелся юрист, осмелившийся оспорить указ Порошенко в суде.