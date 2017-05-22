Сервис «Яндекс.Метрика» использует облако Amazon CloudFront для обхода украинской блокады

На днях российская компания «Яндекс» распространила через telegra.ph очередные рекомендации, связанные с недавней блокировкой сервисов компании в Украине. В сообщении, на которое обратило внимание ресурс Roem.ru, говорится о том, как можно и дальше использовать сервис «Яндекс.Метрика» в обход блокировок.

Итак, чтобы обойти блокировку, «Яндекс» перенес «Метрику» для украинцев в облако Amazon. Говоря точнее, «Яндекс» предлагает подменить используемое счетчиком хранилище с «яндексовского» на Amazon CloudFront, сеть доставки контента в Amazon Web Services.

Для доступа к отчётам «Метрики» представители «Яндекса» рекомендуют использовать VPN и другие сервисы для обхода блокировок.

Источник: Roem.ru