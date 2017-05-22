Сервис «Яндекс.Метрика» использует облако Amazon CloudFront для обхода украинской блокады

Сервис «Яндекс.Метрика» использует облако Amazon CloudFront для обхода украинской блокады

На днях российская компания «Яндекс» распространила через telegra.ph очередные рекомендации, связанные с недавней блокировкой сервисов компании в Украине. В сообщении, на которое обратило внимание ресурс Roem.ru, говорится о том, как можно и дальше использовать сервис «Яндекс.Метрика» в обход блокировок.

Итак, чтобы обойти блокировку, «Яндекс» перенес «Метрику» для украинцев в облако Amazon. Говоря точнее, «Яндекс» предлагает подменить используемое счетчиком хранилище с «яндексовского» на Amazon CloudFront, сеть доставки контента в Amazon Web Services.

Для доступа к отчётам «Метрики» представители «Яндекса» рекомендуют использовать VPN и другие сервисы для обхода блокировок.

Источник: Roem.ru

  • 15 мая президент Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предполагают, в частности, блокировку доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также всех сервисов «Яндекса». Кроме Mail.Ru Group и «Яндекса» в санкционный список и другие IT-компании, включая «Лаборатория Касперского», Dr.Web, ABBYY и «1С» (полный список). В тот же день ведущие операторы и интернет-провайдеры сообщили, что соответствующее работы для блокировки сайтов уже начались.
  • За невыполнение требований указа и отказ блокировать российские сайты и сервисы предусмотрена административная ответственность и штрафы.
  • 17 мая Киевстар, Vodafone Украина и lifecell начали блокировать российские сайты, попавшие под санкции.
  • После новостей о блокировке российских сайтов украинцы начали массово интересоваться у Google, как при помощи VPN обойти блокировку тех или иных ресурсов.
  • Настолько массово, что в работе сервиса Opera VPN  из-за наплыва начали проявляться неполадки, а затем компания-разработчик убрала мобильное приложение Opera VPN из украинских Google Play и App Store.
  • И нашелся юрист, осмелившийся оспорить указ Порошенко в суде.
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