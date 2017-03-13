Сервис Яндекс.Такси начал подсказывать оптимальную точку подачи такси и строить до нее пешеходный маршрут

Сервис Яндекс.Такси стал подсказывать, куда лучше вызвать машину, чтобы доехать до цели быстрее и дешевле. Приложение само предложит клиенту более удачную точку подачи, если она есть, и построит до неё пешеходный маршрут. Поиск оптимальной точки работает во всех городах Украины, где есть Яндекс.Такси: Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове.

При вызове такси минута-другая пешком может сэкономить время, а заодно и сократить стоимость поездки. Стоит перейти дорогу или железнодорожные пути — и машина приедет раньше или быстрее довезёт до нужного места, потому что водителю не придётся делать крюк для разворота.

Например, если вызвать такси в Киеве у памятника Вернадскому на проспекте Победы, то до Центрального вокзала можно доехать приблизительно за 18 минут и 82,5 гривни. Однако стоит пересечь проспект по подземному переходу – и время в пути сократится на 5 минут. Такая поездка выйдет примерно на 20 гривен дешевле.

Чтобы найти оптимальную точку подачи, Яндекс.Такси анализирует возможные маршруты, загруженность дорог, число и положение свободных машин и другие факторы. Если такая точка нашлась неподалёку, то приложение покажет, как к ней пройти и сколько времени это сэкономит. Пешеходные маршруты строятся с помощью технологии Яндекс.Карт: с учётом подземных переходов, арок, дорожек и других пешеходных зон.

«Уникальное сочетание технологий Яндекс.Такси и пешеходной маршрутизации Яндекс.Карт позволяет существенно сократить время и стоимость поездки. Таких возможностей нет больше ни у кого на украинском рынке», — говорит генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян.

Отметим, что кроме Украины сервис Яндекс.Такси доступен еще в пяти странах: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане и России. В общей сложности к нему подключено более 120 тысяч машин из 1200 таксопарков и диспетчерских. В декабре 2016 года пользователи сервиса совершили 16,2 миллиона поездок.

Источник: Яндекс