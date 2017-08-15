Siemens построит в Германии систему eHighway для подзарядки на ходу электрических грузовиков с «троллейбусными» штангами

Компания Siemens оснастит участок шоссе в Германии контактной электрической сетью, предназначенной для подзарядки на ходу гибридных и полностью электрических грузовиков. Процесс подключения к сети для зарядки полностью аналогичен способу, используемому троллейбусами — грузовики оснастят специальными токоснимателями на основе складывающихся штанг.

Данная разработка основана на концепте Siemens eHighway, представленном еще в 2012 году, однако тесты на немецких дорогах общего пользования пройдут впервые (до этого тесты системы проводили в Швеции и США на основе грузовиков Scania и Volvo). Совместимые с данной системой грузовики будут автоматически переключаться на электродвигатель в зоне действия линии и переходить на использование гибридных двигателей там, где системы нет.

Система будет установлена на отрезке длиной 10 км на федеральной трассе A5 между грузовым терминалом аэропорта Франкфурта и развязкой между Дармштадтом и Вайтерштадтом. По данным разработчиков, несмотря на минимальную протяженность, линия eHighway позволит вдвое сократить потребление энергии грузовиками на маршруте между городами.

Компания Siemens займется проектированием, строительством и обслуживанием системы, ввод которой в эксплуатацию намечен на конец 2018 года. Отметим, что данный отрезок в итоге станет частью проекта «Электрифицированные инновационные грузовые перевозки на автобанах» (Electrified, innovative heavy freight transport on autobahns, «ELISA»), инициированным Федеральным министерством окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности Германии.

Источник: Siemens