«Скупой платит дважды»: десятки ввезенных в Украину электромобилей Tesla Model S являются сильно подержанными или битыми
Как оказалось, десятки полностью электрических седанов премиум-класса Tesla Model S, ввезенных в Украину в этом году, это автомобили, длительное время находившиеся в эксплуатации, либо же купленные «по дешевке» и отремонтированные после аварий экземпляры. Об этом сообщают «Наші гроші», ссылаясь на собственный источник в таможенных органах.
Сообщается, что из полсотни импортированных в Украину в этом году электромобилей Tesla Model S только семь автомобилей были задекларированы как новые и по цене, близкой к официальной стоимости, а именно от 1,62 млн грн. Одна из таких вот битых Tesla Model S попалась Геннадию Балашову, ранее поспешившему закатить скандал и обвинить компанию Tesla Motors в «отвратительном сервисе». Многие уже слышали историю с Балашовым, которому выставили счет на очень кругленькую сумму за ремонт Tesla Model S. Подробности рассказывать особого смысла нет, из всей этой шумихи вокруг «балашовской» Tesla Model S нужно вынести одно – основная проблема кроется в желании отдельных украинцев сэкономить на покупке не новой дорогой Tesla, а битого дешевого снятого с гарантии автомобиля.
Ниже приводим список дефектных электромобилей Tesla Model S, которые растаможены в Украине за первые девять месяцев 2015 года с номерами кузовов:
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DN7DFP08125
Цвет кузова: неизвестно
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 270 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, в нерабочем состоянии, деформированная рама кузова, сработанные подушки безопасности, значительные внешние повреждения, ряд компонентов подлежат замене
Задекларированная стоимость на таможне: 541 256 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1CN1DFP27707
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, сработанные подушки безопасности, значительные внешние повреждения
Задекларированная стоимость на таможне: 390 946 грн
Автомобиль Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DPXCFP01783
Цвет кузова: неизвестно
Год выпуска: 2012
Мощность силовой установки: 310 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, в нерабочем состоянии, неисправность основного зарядного устройства и системы охлаждения, отсутствует основная батарея, значительные внешние повреждения
Задекларированная стоимость на таможне: 373 319 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1H15EFP39303
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, деформированная подвеска, отсутствует ряд деталей и механизмов, значительные внешние повреждения
Задекларированная стоимость на таможне: 342 050 грн
Автомобиль: Tesla Model S P85
Номер кузова: 5YJSA1CN8DFP26585
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство повреждено вследствие паводка, электроника выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 299 415 грн
Автомобиль: Tesla Model S P85
Номер кузова: 5YJSA1H11EFP28301
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона
Задекларированная стоимость на таможне: 262 580 грн
Автомобиль: Tesla Model S P85
Номер кузова: 5YJSA1CN0DFP08131
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона
Задекларированная стоимость на таможне: 251 467 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DN7DFP09517
Цвет кузова: неизвестно
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 270 кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, нарушение геометрических параметров прорези багажного отсека, значительные внешние повреждения
Задекларированная стоимость на таможне: 223 999 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1CP7DFP24800
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: автомобиль поврежден, не на ходу, значительные повреждения кузова и подвески заднего левого колеса
Задекларированная стоимость на таможне: 213 594 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1CP3DFP26740
Цвет кузова: коричневый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: автомобиль поврежден, не на ходу, значительные повреждения кузова и подвески заднего левого колеса
Задекларированная стоимость на таможне: 210 532 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: YJSA1CN3DFP12237
Цвет кузова: белый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: автомобиль после ДТП, не на ходу, значительные внешние повреждения
Задекларированная стоимость на таможне: 149 964 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DG8DFP08880
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные повреждения кузова, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 78 993 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1CN0DFP14723
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные повреждения кузова и подвески переднего правого колеса, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 77 627 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DN4DFP09362
Цвет кузова: красный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные повреждения кузова, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 74 894 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1H13EFP36335
Цвет кузова: белый
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные повреждения кузова, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 73 555 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DN4DFP21575
Цвет кузова: синий
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные повреждения кузова, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 66 836 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1CN2DFP12195
Цвет кузова: белый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, повреждено водой, блок управления двигателем, основной батарей и системой безопасности выведены из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 66 396 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJRE1A1XB1001261
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2011
Мощность силовой установки: 215кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 66 396 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1CN5CFP02548
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2012
Мощность силовой установки: 225кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона
Задекларированная стоимость на таможне: 66 370 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1CNXDFP09318
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: неизвестно
Особые приметы: автомобиль после ДТП
Задекларированная стоимость на таможне: 64 565 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1CG6DFP27378
Цвет кузова: неизвестно
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: неизвестно
Особые приметы: автомобиль после ДТП
Задекларированная стоимость на таможне: 63 404 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1AG2DFP11505
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения
Задекларированная стоимость на таможне: 62 009 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1DN4DFP11452
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: : транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона
Задекларированная стоимость на таможне: 61 174 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1H10EFP36616
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 60 229 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1S19EFP35800
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 59 097 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1AC5DFP10099
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, повреждено водой, значительные внешние повреждения, основная батарея выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 53 303 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1H16EFP65828
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, загрязнение салона, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 52 607 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DPXCFP02819
Цвет кузова: черный
Год выпуска: 2012
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, повреждена основная батарея, электромотор, а также подвеска заднего левого и заднего правого колеса
Задекларированная стоимость на таможне: 52 289 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DP4DFP16300
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, повреждена основная батарея, электромотор и подвеска заднего правого колеса
Задекларированная стоимость на таможне: 52 289 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1H17EFP45121
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 52 267 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1H14EFP37350
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2014
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, повреждена подвеска переднего моста и заднего правого колеса
Задекларированная стоимость на таможне: 51 299 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1DN3DFP22071
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 50 856 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1CN4DFP27135
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, система подушек безопасности выведена из строя
Задекларированная стоимость на таможне: 50 688 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJSA1DN9 DFP05758
Цвет кузова: серебристый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, повреждена подвеска правого переднего колеса и передняя панель салона
Задекларированная стоимость на таможне: 49 999 грн
Автомобиль: Tesla Model S
Номер кузова: 5YJ SA1CN9DFP25316
Цвет кузова: белый
Год выпуска: 2013
Мощность силовой установки: 225 кВт
Особые приметы: транспортное средство не на ходу, значительные внешние повреждения, деформация лонжеронов
Задекларированная стоимость на таможне: 49 933 грн
Источник: autogeek.com.ua