Смартфон ASUS ZenFone AR получил поддержку технологий Google Tango и Google Daydream View

В Qualcomm Snapdragon Blog преждевременно появилась запись о смартфоне ASUS ZenFone AR. Позже запись была удалена, тем не менее, в сети имеются её скриншоты.

Итак, в этой записи сообщалось, что ASUS ZenFone AR является первым в мире смартфоном с процессором Snapdragon 821, поддерживающим платформу Google Tango. Напомним, Google Tango представляет собой аппаратно-программную платформу, предназначенную для создания 3D модели окружающего мира. Благодаря наличию дополнительных сенсоров мобильные устройства на базе этой платформы способны распознавать и наносить на карту окружающее пространство, отслеживать объекты и проецировать виртуальные эффекты на реальный мир. Напомним, ранее Lenovo представила свой смартфон на базе Google Tango под названием Phab2 Pro.

В сообщении также сказано, что смартфон ASUS ZenFone AR поддерживает гарнитуру виртуальной реальности Google Daydream View. Более подробные сведения о новом устройстве пока не сообщаются. Однако известно, что смартфон будет официально представлен во время проведения выставки CES 2017.

Источник: The Verge