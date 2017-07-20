Смартфон Nokia 8 появился на китайском сайте компании накануне анонса

Мы уже неоднократно видели грядущий смартфон Nokia 8 на различных фотографиях, изображениях и видеороликах, которые слили в сеть инсайдеры, да и с параметрами новинки мы также знакомы. В том, что смартфон должны представить в ближайшее время нет никаких сомнений, последние слухи указывали в качестве даты анонса 31 июля, но сейчас смартфон Nokia 8 преждевременно появился на сайте официальном сайте компании и датой анонса там указано 20 июля. Разумеется, в итоге страничка с официального сайта была удалена, но это не важно, так как тематические источники успели подхватить изображение и распространить его по сети.

В то, что флагманский смартфон Nokia 8 представят уже сегодня верится с большим трудом, так как никаких объявлений и официального подтверждения этой даты нет до сих пор. Едва ли компания HMD будет представлять долгожданный флагманский смартфон подобным образом – по-тихому, без предварительной рекламной кампании.

Наиболее вероятно, что эта утечка произошла по ошибке, кто-то, кто занимается администрирование китайского сайта Nokia, напутал и сплоховал. Ну или таким образом HMD решила начать подогревать интерес общественности к грядущему анонсу новинки. В любом случае, уже сейчас о смартфоне известно практически все и осталось лишь получить формальное подтверждение характеристик.

Напомним, по предварительным данным, Nokia 8 оснащен дисплеем размером 5,3 дюйма и разрешением 2560х1440 пикселей. Основой устройства служит SoC Snapdragon 835, в помощь которой предназначено 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Разрешение обоих модулей основной камеры составляет 13 Мп. Из коробки смартфон будет работать под управлением ОС Android 7.1.1 Nougat, а его цена составит 550-600 евро.

Источник: gsmarena