Смартфон ZTE Max XL при цене $130 получил 6-дюймовый экран Full HD, сканер отпечатков пальцев и новейшую ОС Android Nougat 7.1.1

Сегодня компания ZTE представила бюджетный смартфон Max XL, который при цене $130 (без контракта) предлагает огромный 6-дюймовый дисплей разрешением Full HD и работает под управлением новейшей версии ОС Android Nougat 7.1.1 из коробки. К сожалению, данная модель предназначена для рынка США. Говоря точнее, аппарат является эксклюзивом для оператора мобильной связи Boost Mobile, что делает маловероятным ее выпуск для других регионов.

Но было бы большим упущением не отметить тот факт, что даже бюджетные модели смартфонов ZTE теперь могут похвастать новейшей версией Android Nougat и сканером отпечатков пальцев. Это весьма и весьма отрадный момент, нам остается лишь надеяться, что сама ZTE будет придерживаться этого курса и впредь, а другие непременно последуют ее примеру.

В целом характеристики ZTE Max XL выглядят вполне неплохими как для устройства стоимостью $130. В основе лежит восьмиядерная платформа Qualcomm с частотой 1,4 ГГц. Скорее всего, это Snapdragon 435. Напомним, в конфигурацию Snapdragon 435 входит восемь процессорных ядер Cortex-A53 с частотой до 1,4 ГГц, GPU Adreno 505 и модем X8 LTE (300 Мбит/с).

Оперативной памяти в наличии 2 ГБ – явно маловато, чтобы рекламировать устройство в качестве идеального решения для игр и просмотра потокового видео. Флэш-памяти — 16 ГБ, но есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD объемом до 128 ГБ.

В конфигурацию также входят камеры разрешением 13 и 5 Мп и аккумулятор емкостью 3990 мА•ч. Производитель обещает до 26,6 часов автономной работы в режиме разговора.

Из остального можно отметить разъем USB-C и аудиовыход 3,5 мм. Габариты аппарата равны 165,1х83,82х9,4 мм при массе 180 г.

Источник: The Verge