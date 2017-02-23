Sony анонсировала карту памяти SD с рекордной скоростью записи 299 МБ/с

Компания Sony анонсировала выпуск новой высокоскоростной карты памяти формата SD. Модель SF-G UHS-II обеспечивает максимальную скорость чтения данных на уровне 300 МБ/с, а максимальная скорость записи составляет 299 МБ/с. Таким образом, новинка является наиболее скоростным решением среди всех анонсированных карт памяти формата SD.

Новая карта памяти Sony SF-G UHS-II доступна в виде моделей ёмкостью 32, 64 и 128 ГБ. Устройство защищено от ударов, перепадов температур, воздействия воды и рентгеновского излучения.

Продажи новой карты памяти Sony SF-G UHS-II должны начаться в марте этого года, но её ориентировочная цена пока не сообщается.

Источник: The Verge