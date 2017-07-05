Sony анонсировала компактную версию умных часов Wena Wrist Three Hands Square и кожаные ремешки для них

Компания Sony подготовила к выпуску новую модель умных часов в рамках серии Wena Wrist, которая получила название Three Hands Square. Данная новинка ориентирована на женскую аудиторию.

Устройство выполнено в корпусе прямоугольной формы и содержит круглый аналоговый циферблат. При этом электронная начинка позволяет отслеживать физическую активность, совершать бесконтактные платежи благодаря поддержке NFC, получать уведомления при помощи встроенного светодиода. Доступны версии для ремешков размерами 18, 20 и 22 мм. Для всех трёх типов размеров предлагаются новые кожаные ремешки, однако они лишены светодиода, так что функция получения уведомлений в них недоступна. Отдельно можно купить металлический браслет.

Сами умные часы Sony Three Hands Square должны поступить в продажу в этом месяце по цене около $93. Металлический браслет также можно будет купить в этом месяце, его стоимость составляет $303. Продажи кожаных ремешков стартуют в декабре по цене $75. Пока что в качестве рынка сбыта упоминается только Япония.

Источник: The Verge