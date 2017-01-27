Советник президента РФ по интернету предложил внедрить в России аналог «великого китайского файрвола»

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко считает, что ограничение интернета по примеру Китая – это единственный способ обеспечить информационную безопасность в России.

С таким заявлением чиновник выступил на лекции «Информационная безопасность России» в Военной академии Генштаба ВС РФ. В частности, советник президента РФ пожаловался, что не все работающие на территории страны иностранные компании отвечают на запросы правоохранительных органов.

«Мы находимся в странной позиции, когда на территории РФ находится иностранная компания, зарабатывает деньги, тем не менее ни на один запрос правоохранительных органов она не отвечает. К сожалению, мы не можем написать в Whatsapp и попросить отключить шифрование», – сетует Клименко.

Решение же этого вопроса советник президента видит в жестком ограничении интернета по аналогии с Китаем.

«Путь один – это китайский вариант. Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», – говорит Клименко.

Чиновник добавил, что в случае отказа от сотрудничества иностранных мессенджеров и соцсетей с правоохранительными органами «любое уважающее себя государство должно их [мессенджеры и соцсети] выкинуть».

К слову, для Клименко это уже не первое подобное высказывание: в марте прошлого года он назвал анонимность «самой серьезной проблемой интернета» и предложил ввести авторизацию на торрент-трекерах через портал госуслуг, а в конце декабря заявил, что Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового интернета.

Источник: RusBase