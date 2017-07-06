SpaceX успешно запустила третью ракету-носитель Falcon 9 за две недели
Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX 6 июля произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Intelsat 35e. Запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube. Нынешний запуск стал третьим успешным запуском за двухнедельный промежуток времени после двух предыдущих 23 и 25 июня. Изначально запуск должен был произойти еще 3 июля, но был дважды отложен из-за сбоя: в обоих случаях бортовой компьютер прерывал процедуру запуска за несколько секунд до старта.
Ракета Falcon 9 со спутником люксембургского оператора связи Intelsat стартовала со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 6 июля в 02:38 по киевскому времени. Меньше чем через три минуты (02:41) после запуска первая ступень успешно отделилась, а спустя еще пять минут (02:46) произошло плановое отключение двигателей второй ступени и спутник вошел в фазу пассивного полета. В 03:06 после последнего включения двигателей отделилась и вторая ступень, а уже в 03:10 пришло подтверждение об успешном развертывании спутника на геостационарной переходной орбите.
Это запуск является одним из самых тяжелых за всю историю компании, масса спутника составляет 5897 кг. Это ненамного меньше, чем у Inmarsat-5 F4 (6086 кг) – самого тяжелого спутника, выведенного SpaceX. Именно поэтому миссия изначально не предполагала возврата первой ступени на посадочную площадку – почти все топливо ушло на запуск.
С начала года SpaceX провела уже 10 успешных запусков, из них только три без попыток возврата первой ступени. Причем дважды компания использовала уже летавшие первые ступени Falcon 9 и успешно возвращала их обратно. А в этот понедельник, как мы знаем, SpaceX успешно вернула на Землю дважды летавший к МКС корабль Dragon
Как обычно, фотографии с сегодняшнего запуска оперативно добавлены на страницу SpaceX в Flickr.
Видеозапись трансляции запуска полностью:
Источник: TechCrunch
- 31 марта 2017 года впервые запустила и посадила (миссия SES-10) ранее летавшую первую ступень ракеты Falcon 9. Этот запуск вошел в историю как один из самых важных событий за всю историю ракетно-космической промышленности.
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- Позднее стало известно, что компании также удалось посадить головной обтекатель.
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- Также на лето 2017 года запланирован первый испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса Falcon Heavy, в рамках которого, возможно, SpaceX попытается посадить вторую ступень, но на данный момент открыт вопрос целесообразности возврата второй ступени для дальнейшего использования. При этом в запуске Falcon Heavy также планируется использовать летавшую ранее первую ступень Falcon 9. Сейчас в распоряжении SpaceX уже 11 первых ступеней Falcon 9, летавших в космос, причем две из них использовалась дважды.
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- Новый спутник Intelsat 35e является четвертым из серии Intelsat Epic с повышенной пропускной способностью, причем SpaceX привлекается к миссиям компании впервые. Для прошлых запусков использовалась основная для Европейского космического агентства (ESA) ракета-носитель Ariane-5: Intelsat 29e и Intelsat 33e были запущены в августе 2016, а Intelsat 32e — в феврале 2017 года. Контракт с оператором связи был подписан в 2012 году и предполагал использование Falcon Heavy (FH). Но, как и в случае с Inmarsat, из-за задержки дебютного запуска последнюю было решено заменить на Falcon 9 FT.
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- Как и Intelsat 33e и Intelsat 29e, новый Intelsat 35e построен на платформе Boeing 702MP (Intelsat 32e базировался на Eurostar-3000X). Питание спутника обеспечивают литий-ионные аккумуляторы и две арсенид-галлиевые солнечные панели. В оснащение входит 39 транспондеров Ku-диапазона, а также оборудование C-диапазона мощностью, равной 124 транспондерам стандартной емкости 36 мегагерц. Intelsat 35e заменит Intelsat 903, запущенный в 2002 году, и будет использоваться для предоставления услуг интернета и телевидения в Ultra HD Европе, Африке и восточной части США и Канады.