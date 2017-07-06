SpaceX успешно запустила третью ракету-носитель Falcon 9 за две недели

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX 6 июля произвела успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником Intelsat 35e. Запуск можно было наблюдать в прямом эфире на YouTube. Нынешний запуск стал третьим успешным запуском за двухнедельный промежуток времени после двух предыдущих 23 и 25 июня. Изначально запуск должен был произойти еще 3 июля, но был дважды отложен из-за сбоя: в обоих случаях бортовой компьютер прерывал процедуру запуска за несколько секунд до старта.

Ракета Falcon 9 со спутником люксембургского оператора связи Intelsat стартовала со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 6 июля в 02:38 по киевскому времени. Меньше чем через три минуты (02:41) после запуска первая ступень успешно отделилась, а спустя еще пять минут (02:46) произошло плановое отключение двигателей второй ступени и спутник вошел в фазу пассивного полета. В 03:06 после последнего включения двигателей отделилась и вторая ступень, а уже в 03:10 пришло подтверждение об успешном развертывании спутника на геостационарной переходной орбите.

Это запуск является одним из самых тяжелых за всю историю компании, масса спутника составляет 5897 кг. Это ненамного меньше, чем у Inmarsat-5 F4 (6086 кг) – самого тяжелого спутника, выведенного SpaceX. Именно поэтому миссия изначально не предполагала возврата первой ступени на посадочную площадку – почти все топливо ушло на запуск.

С начала года SpaceX провела уже 10 успешных запусков, из них только три без попыток возврата первой ступени. Причем дважды компания использовала уже летавшие первые ступени Falcon 9 и успешно возвращала их обратно. А в этот понедельник, как мы знаем, SpaceX успешно вернула на Землю дважды летавший к МКС корабль Dragon

Как обычно, фотографии с сегодняшнего запуска оперативно добавлены на страницу SpaceX в Flickr.

Видеозапись трансляции запуска полностью:

Источник: TechCrunch