SpaceX впервые запустила уже летавший грузовик Dragon. И посадила одиннадцатую по счету первую ступень Falcon 9

Вчера, кроме зрелищного финала Лиги чемпионов, в котором «Реал» одержал уверенную победу над «Ювентусом» – Сливочные разбили Черно-белых со счетом 4:1 – произошло еще одно важное событие, в мире космонавтики. Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX, принадлежащая небезызвестному Илону Маску, впервые за свою историю успешно запустила на орбиту ранее использованный космический аппарат Dragon с продовольствием и научным оборудованием для МКС. То есть, SpaceX доказала, что может повторно использовать не только ракеты, но и корабли. Отметим, что SpaceX – первая частная компания, повторно запустившая уже летавший ранее космический корабль на орбиту. За самим запуском можно было наблюдать в прямой трансляции.

Изначально запуск должен был произойти еще 1 июня, но был отложен из-за плохих погодных условий. Ракета Falcon 9 с грузовым космическим кораблем миссии CRS-11 Dragon стартовала со стартовой площадки LC-39A космического центра имени Кеннеди во Флориде 4 июня в 00:18 по киевскому времени. Отметим, что для миссии снабжения МКС CRS-11 компания SpaceX использовала корабль Dragon миссии CRS-4, который уже летал в космос в 2014 году. Этот Dragon провел в космосе около месяца, после чего приводнился в Тихом океане. Для повторного использования для миссии CRS-11 специалисты заменили у корабля обшивку и тепловой щит.

Спустя 12 минут после старта Dragon успешно вышел на околоземную орбиту и раскрыл солнечные панели, а первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 уже в 11-й раз благополучно вернулась на землю для повторного использования. Ракета села на сушу в посадочной зоне 1(LZ-1), которая используется для приземления первых ступеней Falcon 9 (и, в перспективе, Falcon Heavy), запускаемых со стартовых площадок SLC-40 и LC-39A. Анимированное изображение посадки первой ступени Falcon 9 – ниже:

В рамках своей нынешней миссии Dragon доставит 2708 килограммов полезного груза. В том числе научное оборудование NICER, предназначенное для поиска нейтронных звезд, гибкие солнечные батареи ROSA, подопытных мышей и мух (первые – для исследований потери костной массы в космической среде, вторые – для изучения работы сердечно-сосудистой системы в условиях микрогравитации), а также инструменты для наблюдений за Землей.

Стыковка со станцией запланирована на понедельник, 5 июня.

Сегодняшний исторический запуск ознаменовал собой юбилейную, 100-ю по счету миссию с NASA LC-39A, легендарной площадки с которой взлетали корабли «Аполлон» и «Спейс Шаттл».

В будущем SpaceX планирует и дальше повторно использовать капсулы Dragon. Более того, в какой-то момент компания полностью прекратит выпуск новых Dragon, чтобы сосредоточиться его улучшенной версии Dragon 2 или Crew Dragon, предназначенной для пилотируемых полетов. Следующая версия космического корабля Dragon сможет осуществлять управляемый спуск на землю, используя для этого собственные двигатели. Сейчас капсула полагается исключительно на систему парашютов.

Остается добавить, что к концу этого года SpaceX планирует провести целых шесть запусков с использованием восстановленных ракет Falcon 9. И решимости у компании хоть отбавляй, как и возможностей. Свой предыдущий запуск компания провела две недели назад, а следующий должен состояться ориентировочно через две недели. То есть, компания уплотняет график в соответствии с данным ранее обещанием запускать ракеты каждые две недели.

Как обычно, фотографии с сегодняшнего запуска оперативно добавлены на страницу SpaceX в Flickr.

Видеозапись трансляции запуска полностью:

Источник: The Verge