Специалисты DxOMark признали камеру смартфона Huawei P10 одной из лучших на рынке

Специалисты DxOMark признали камеру смартфона Huawei P10 одной из лучших на рынке

Специалисты DxOMark исследовали камеру смартфона Huawei P10 и оценили качество получаемых снимков и видео.

Напомним, смартфон Huawei P10 предлагается по цене 649 и 699 евро в зависимости от модификации. Основная камера у Huawei P10 такая же, как у модели Huawei Mate 9, только расположение модулей разрешением 20 и 12 Мп горизонтальное, как у предшественника Huawei P9. Цветной модуль располагает системой оптической стабилизации. Оба объектива имеют диафрагму F/2,2. В ходе анонса большое внимание уделялось возможностям ПО и новым режимам съемки.

Специалисты DxOMark назвали Huawei P10 одним из лучших смартфонов для энтузиастов фотографии среди тех, которые им удалось протестировать. В целом аппарат заработал 87 баллов из 100 возможных, что ставит его в общим рейтинге DxOMark на один уровень с такими смартфонами, как Moto Z Force и Samsung Galaxy S6 Edge Plus. В то же время результат Huawei P10 на два балла ниже лидера рейтинга – смартфона Google Pixel. Кроме того, Samsung Galaxy S7 Edge и HTC 10 в свое время тоже удостоились у DxOMark более высокой оценки – 88 баллов.

Если говорить отдельно о фото и видео, то за качество снимков камера получила 88 баллов, а за видео — на четыре балла меньше.

В полном отчете присутствует некоторое количество примеров фото и более подробное различных оцениваемых аспектов работы камеры.

Специалисты DxOMark отметили, что в режиме фото сдвоенная камера смартфона выдает приличные результаты в большинстве случаев, в том числе и при очень слабом освещении, воспроизводя максимально приближенные к реальным цвета и уровни яркости.

Что же касается записи видеороликов, в целом DxOMark остались довольны работой камеры, отметив широкий динамический диапазон и хороший баланс белого в большинстве случаев. К плюсам также отнесли отличную детализацию при съемке неподвижных объектов, высокую резкость, быстрый автофокус и плавные переходы при смене сцены. В минусы камере смартфона записали незначительные проблемы с насыщенностью цветов (неоднородность цветов в некоторых областях – от розового в центре к зеленому по краям) и потерю детализации при съемке в условиях плохой освещенности. Говорится, что на видео, снятых при слабом освещении, наблюдается яркостный шум.

Источник: DxOMark

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