Специалисты DxOMark признали камеру смартфона Huawei P10 одной из лучших на рынке

Специалисты DxOMark исследовали камеру смартфона Huawei P10 и оценили качество получаемых снимков и видео.

Напомним, смартфон Huawei P10 предлагается по цене 649 и 699 евро в зависимости от модификации. Основная камера у Huawei P10 такая же, как у модели Huawei Mate 9, только расположение модулей разрешением 20 и 12 Мп горизонтальное, как у предшественника Huawei P9. Цветной модуль располагает системой оптической стабилизации. Оба объектива имеют диафрагму F/2,2. В ходе анонса большое внимание уделялось возможностям ПО и новым режимам съемки.

Специалисты DxOMark назвали Huawei P10 одним из лучших смартфонов для энтузиастов фотографии среди тех, которые им удалось протестировать. В целом аппарат заработал 87 баллов из 100 возможных, что ставит его в общим рейтинге DxOMark на один уровень с такими смартфонами, как Moto Z Force и Samsung Galaxy S6 Edge Plus. В то же время результат Huawei P10 на два балла ниже лидера рейтинга – смартфона Google Pixel. Кроме того, Samsung Galaxy S7 Edge и HTC 10 в свое время тоже удостоились у DxOMark более высокой оценки – 88 баллов.

Если говорить отдельно о фото и видео, то за качество снимков камера получила 88 баллов, а за видео — на четыре балла меньше.

В полном отчете присутствует некоторое количество примеров фото и более подробное различных оцениваемых аспектов работы камеры.

Специалисты DxOMark отметили, что в режиме фото сдвоенная камера смартфона выдает приличные результаты в большинстве случаев, в том числе и при очень слабом освещении, воспроизводя максимально приближенные к реальным цвета и уровни яркости.

Что же касается записи видеороликов, в целом DxOMark остались довольны работой камеры, отметив широкий динамический диапазон и хороший баланс белого в большинстве случаев. К плюсам также отнесли отличную детализацию при съемке неподвижных объектов, высокую резкость, быстрый автофокус и плавные переходы при смене сцены. В минусы камере смартфона записали незначительные проблемы с насыщенностью цветов (неоднородность цветов в некоторых областях – от розового в центре к зеленому по краям) и потерю детализации при съемке в условиях плохой освещенности. Говорится, что на видео, снятых при слабом освещении, наблюдается яркостный шум.

Источник: DxOMark