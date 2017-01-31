Справку о несудимости теперь можно получить в любом сервисном центре МВД, а вскоре ту же справку можно будет заказать в онлайне с доставкой на дом

С 1 февраля 2017 года территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости. Заказать справку можно будет в рабочее время будних дней без обеденного перерыва и независимо от места регистрации. Запрос на получение данной справки заполняется непосредственно у администратора территориального сервисного центра МВД.

«Наш приоритет реформы — это максимальное упрощение порядка предоставления услуг гражданам. Возможность теперь получить Справку об отсутствии судимости в территориальных сервисных центрах МВД — это расширение географии услуг, получение ее в удобное время, быстрая подача запроса, благодаря внедрению электронных очередей и работе наших администраторов. Самое главное, мы работаем над тем, чтобы уже вскоре Справку смогли заказать и получить в один «клик», не выходя из дома » — отметил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Для получения справки о несудимости:

необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД

заявитель при подаче запроса предъявляет должностному лицу территориального сервисного центра МВД документ, удостоверяющий его личность, а также предоставляет его копию;

для лиц, которые были ранее судимы, необходимо иметь документ, удостоверяющий текущее отсутствие судимости.

Отметим, что срок действия данной правки не определяется, так как она предоставляется на дату осуществления проверки. Предоставление справки о несудимости осуществляется бесплатно в срок до 30 календарных дней со дня поступления запроса.

Источник: МВД Украины