Стала известна цена и дата начала продаж планшетов Samsung Galaxy Book

Компания Samsung сообщила цену и сроки начала продаж представленного ранее планшета Galaxy Book с ОС Windows 10, который, по сути, является ответом южнокорейского гиганта на линейку Microsoft Surface Pro.

Напомним, Samsung Galaxy Book предлагается в двух вариантах с экранами диагональю 10,6 и 12 дюймов. Младшая модель предлагается только в версии с Wi-Fi и оценивается в $630. Предварительные заказы на нее начнут принимать 21 апреля (в онлайн-магазине Samsung и ряде других интернет-магазинов вроде Best Buy), а начало продаж запланировано на 21 мая.

12-дюймовый Samsung Galaxy Book будет доступен в версии только с Wi-Fi либо в модификации еще и с модемом сотовой связи. Первая обойдется желающим в $1130, за вторую придется отдать немного больше – $1300. Прием предзаказов на эту модель стартует в ближайшие несколько дней, а начало продаж намечено на то же 21 мая.

Существенная разница в цене между 10- и 12-дюймовым Samsung Galaxy Book обусловлена многочисленными техническими различиями. Младшая версия относится к устройствам начального уровня. Она оснащена процессором Intel Core m3 седьмого поколения с частотой 2,6 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и батареей емкостью 30,4 Вт·ч. Кроме того, тут используется матрица IPS, тогда как у 12-дюймового планшета — Super AMOLED. 12-дюймовая модель основана на более производительном процессоре Intel Core i5-7200U с частотой 3,1 ГГц, предлагает до 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ памяти. Емкость батареи у 12-дюймовой модели составляет 39,04 Вт·ч.

Источник: gsmarena