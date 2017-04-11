Станция «Юнона» прислала завораживающие снимки облаков Юпитера

Автоматическая межпланетная станция «Юнона» (Juno), запущенная NASA для исследования Юпитера и его окрестностей, прислала, пожалуй, самые завораживающие и потрясающие снимки газового гиганта. Собственно, в этот раз художники, которые отвечают за обработку исходных снимков RAW и превращают их в настоящие произведения искусства, превзошли сами себя.

Изображение выше, автором которого является художник Роман Ткаченко, пожалуй, можно назвать самым лучшим снимком Юпитера за все время. На нем можно увидеть облака газового гиганта. Фотография была сделала 27 марта 2017 года, когда станция совершала свой пятый пролет над Юпитером. Снимок области, которую выбирали путем соответствующего голосования, сделан с расстояния всего в 12,7 тыс. км. Сама область примечательна своей природой – здесь сходятся разные атмосферные явления.

По словам NASA, синее ледяное завихрение в правом верхнем углу изображения – один из самых долговечных и наиболее примечательных штормовых явлений Юпитера. Подавляющее большинство ураганов на Юпитере, не считая Большого Красного Пятна (БКП), чрезвычайно хаотичны и в последующие несколько месяцев команда миссии «Юнона» на Земле рассчитывает собрать данные, которые помогут получить полное представление о природе этих невероятных явлений.

Не менее интересным объектом для изучения является белое пятно в форме яйца в левой части изображений – область, в которой, как отмечает NASA «подступающие темные пятна, водят крутые хороводы».

Ниже еще одно фото облаков Юпитера. Ее «Джуно» сделал в феврале с расстояния в 14,5 тыс.км. Следующее сближение станции с поверхностью планеты состоится в мае.

Источник: gizmodo