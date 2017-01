Студия-разработчик платформы Blackbird через суд требует от Faraday Future более $1,8 млн, недополученных за создание VR-рекламы электромобиля FF91

У компании Faraday Future все как раз настолько «хорошо», что не хватает только судебных претензий. В настоящее время на компанию подали в суд из-за непогашенных долговых обязательств перед той самой лондонской FX-студией The Mill, в прошлом отметившейся гоночным транспортным средством Blackbird, которое способно прикинуться любым автомобилем для съемки AR-рекламы или фильмов. Последняя создавала для Faraday Future специальный виртуальный тур-демонстрацию электромобиля Faraday Future FF 91 в формате 3D и с использованием голографических элементов и технологий дополненной/виртуальной реальности для недавнего дебюта. Об этом сообщает ресурс Jalopnik, в распоряжении которого оказалась копия судебного иска.

Этот виртуальный тур создавался специально для особо важных персон. Видимо, Faraday Future планировала провести еще одно закрытое мероприятие для узкого круга лиц, но проект так и не был завершен, поскольку заказчик не заплатил за него. Якобы Faraday Future обязалась заплатить The Mill в общей сложности $1822750. Эту сумму Faraday Future должна была выплатить The Mill тремя платежами. Но, как утверждает истец, несмотря на «неоднократные обращения» Faraday Future заплатила лишь единожды, да и то не столько, как было оговорено. Говоря точнее, вместо $455687,50 компания The Mill получила лишь $20 тыс. Теперь The Mill рассчитывает через суд получить от Faraday Future оставшиеся $1802750 по договору, плюс проценты и прочие расходы по проекту.

Судя по всему, для Faraday Future такое в порядке вещей. В конце прошлого года в сети было множество подобных сообщений о судебных претензиях от других компаний, которым задолжала Faraday Future. Тогда же говорилось, что компания может навсегда выбыть из игры, если после презентации Faraday Future FF 91 на CES не обеспечит себе необходимого объема денежных средств. Крайним сроком назывался февраль нынешнего года. Ранее мы слышали, что за 36 часов Faraday Future получила более 64 тыс. заявок от желающих приобрести ее новый электромобиль FF91, но какая часть из этих людей перечислила по $5 тыс. в качестве задатка до сих пор неизвестно. Если допустить, что все (что маловероятно, но будем оптимистами), то получится более $320 млн. Этой суммы более чем достаточно, чтобы рассчитаться с The Mill, но вот хватит ли этого, чтобы возобновить строительство завода, где должны производиться автомобили и выпустить хотя бы ту несчастную партию из 300 штук – вопрос открытый.

