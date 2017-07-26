Сундар Пичаи заявил, что к концу этого года будет 11 смартфонов с поддержкой VR-платформы Daydream (мы насчитали 13)

В рамках пресс-конференции по итогам работы во втором квартале 2017 финансового года глава компании Google и новоиспеченный член совета директоров холдинга Alphabet Сундар Пичаи заявил, что до конца года число смартфонов, поддерживающих платформу виртуальной реальности Daydream, достигнет 11 штук. И это можно считать существенным улучшением положения дел Daydream, которая по-прежнему остается достаточно нишевым продуктом с горсткой совместимых устройств.

Напомним, что сама аппаратно-программная платформа для высококачественной виртуальной реальности Daydream была представлена год назад на конференции I/O 2016. Первыми устройствами с поддержкой Daydream стали вышедшие осенью смартфоны Google Pixel и Pixel XL. Спустя некоторое время к ним присоединились модели сторонних производителей: Moto Z и Moto Z Force, Huawei Mate 9 Pro и Porsche Design Mate 9, ZTE Axon 7 и Asus Zenfone AR. То есть, получается восемь устройств.

Очень скоро поддержка Daydream будет добавлена на нынешние флагманские смартфоны Samsung Galaxy S8/S8+, распространение соответствующего обновления ПО уже началось. Там же говорилось, что следующий флагман LG (LG V30) тоже будет в списке устройств, поддерживающих платформу. Ну и не стоит забывать о смартфонах Google Pixel второго поколения, которых будет как минимум два. Их анонс ожидается этой осенью. Итого у нас получилось, что к концу года должно быть 13 различных моделей смартфонов с поддержкой платформы Daydream. Вполне возможно, что Сундар Пичаи посчитал некоторые из пар смартфонов как одно устройство.

Платформа Daydream позволяет погрузиться в виртуальный мир и насладиться высококачественным VR-контентом посредством совместимого смартфона и гарнитуры вроде Google Daydream View. Но получить поддержку платформы могут лишь те устройства, которые соответствуют конкретным требованиям по части экрана (частота обновления не ниже 60 Гц). Кроме того, для обеспечения работы Daydream требуется достаточно мощный процессор. Эти требования существенно ограничивают число поддерживаемых платформой устройств. Иными словами, в бюджетный сегмент Daydream VR придет еще не скоро, если придет вообще.

Источник: The Verge