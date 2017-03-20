Технология оплаты коммунальных платежей через QR-коды заработала в 10 городах Украины, включая Киев, Днепр, Харьков и Сумы

Технология мгновенной бесконтактной оплаты коммунальных платежей с помощью QR-кодов и мобильного приложения Privat24 стала доступна жителям еще четырех украинских городов – Киева, Днепра, Харькова и Сум. Отметим, что ранее сообщалось о запуске данной технологии в Полтаве, Мариуполе, Черкассах и Ивано-Франковске.

Как сообщил руководитель направления «Платежи и переводы» банка Алексей Путятин, сейчас мгновенная оплата коммуналки работает уже в 10 городах, а в ближайшее время бесконтактно оплачивать коммунальные платежи можно будет в любой точке страны.

«Преимущество технологии мгновенной оплаты коммуналки без очередей и комиссий прежде всего в том, что для ее внедрения на уровне всей страны не требуется дополнительных инвестиций, – говорит Алексей Путятин. – Сегодня мы предлагаем всем поставщикам услуг, коммунальным предприятиям и финансовым учреждениям, которые принимают коммунальные платежи, пользоваться возможностями технологии «Платежи по QR-коду» и готовы предоставить всю информацию для внедрения такой технологии».

Для того, чтобы оплатить коммунальные платежи с помощью QR-кода, необходимо перейти в «Мои платежи» > «Новый платеж» и отсканировать QR-код на квитанции в мобильном приложении Privat24. Те, у кого еще нет смартфона, могут произвести оплату через QR-код в отделениях ПриватБанка с помощью планшета сотрудника отделения.

Напомним, что по данным банка более 100 тысяч платежей ежемесячно перечисляется с опозданием (или не перечисляется совсем) из-за ошибок в реквизитах и более 1,5 млн часов тратится на набор реквизитов платежа из квитанции. Именно поэтому проект, который поможет избежать ошибок и ускорит процесс оплаты, может оказаться полезным украинцам. Больше информации о проекте «Платежи по QR-коду» доступно на сайте банка по следующей ссылке.

Источник: ПриватБанк