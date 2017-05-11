Tesla открыла прием предзаказов на «солнечные крыши» Solar Roof и впервые рассказала о ценах

Немного просрочив первоначально заявленные сроки компания Tesla Илона Маска сообщила о начале приема предварительных заказов на крыши со встроенными солнечными батареями, а также огласила цены на них.

Как следует из оценки на сайте Tesla, солнечные панели для дома среднего размера обойдутся в $21,85 за квадратный фут (около 0,09 квадратного метра). В стоимость крыши не входит разработанная компанией батарея Powerwall 2 мощностью 14 кВт (это еще +$5,5 тыс. без учета вспомогательного программного обеспечения). Начать установку панелей Solar Roof в США планируют этим летом, за пределами страны — в 2018 году. Маск утверждает, что заказ можно сделать «почти в любую страну».

На сайте компании появился калькулятор, благодаря которому можно рассчитать примерную стоимость крыши.

Как мы уже писали ранее, «солнечные крыши» Solar Roof будут доступны в четырех вариантах, имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий, но первое время для предзаказа будут доступны только два из них: текстурированное или матовое стекло. Производство тосканских пластин и шиферной плитки отложили на начало 2018 года.

Необязательно покрывать солнечными батареями полностью всю площадь крыши дома. Solar Roof использует два типа плиток — «солнечные» и «не солнечные». Предполагается, что клиент должен самостоятельно решить, как много специального покрытия ему потребуется на основании собственных объемов потребления электричества. По словам Маска, клиенты смогут покрыть до 70% площади крыши солнечными панелями, хотя в большинстве случаев будет достаточно и 40%.

Семьи, где есть электромобиль, могут обустроить больше «солнечной» плитки на крыше, отмечают представители Tesla.

Издание Bloomberg подсчитало, в какую сумму обойдётся крыша дома на площади две тысячи футов с 40% активных солнечных пластин и резервным генератором для ночного использования. Расходы составили $50 тыс. после вычета налогов, а сгенерированная энергия за 30 лет использования —на $64 тыс. По словам журналистов, это дороже, чем обычная крыша, но дешевле, чем аналоги с традиционными солнечными и резервными батареями.

Что касается гарантии, она действует до конца срока службы дома или до бесконечности. «Зависит от того, что наступит раньше», — отмечают в Tesla. Одновременно глава Tesla опубликовал в Инстаграме видео с испытаниями солнечных панелей на прочность куском льда.

Slo-mo hail cannonball impacting Tesla solar roof tile A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on May 10, 2017 at 12:32pm PDT

Источник: The Verge, Bloomberg и TJ