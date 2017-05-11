Tesla открыла прием предзаказов на «солнечные крыши» Solar Roof и впервые рассказала о ценах
Немного просрочив первоначально заявленные сроки компания Tesla Илона Маска сообщила о начале приема предварительных заказов на крыши со встроенными солнечными батареями, а также огласила цены на них.
Как следует из оценки на сайте Tesla, солнечные панели для дома среднего размера обойдутся в $21,85 за квадратный фут (около 0,09 квадратного метра). В стоимость крыши не входит разработанная компанией батарея Powerwall 2 мощностью 14 кВт (это еще +$5,5 тыс. без учета вспомогательного программного обеспечения). Начать установку панелей Solar Roof в США планируют этим летом, за пределами страны — в 2018 году. Маск утверждает, что заказ можно сделать «почти в любую страну».
На сайте компании появился калькулятор, благодаря которому можно рассчитать примерную стоимость крыши.
Как мы уже писали ранее, «солнечные крыши» Solar Roof будут доступны в четырех вариантах, имитирующих различные виды традиционных кровельных покрытий, но первое время для предзаказа будут доступны только два из них: текстурированное или матовое стекло. Производство тосканских пластин и шиферной плитки отложили на начало 2018 года.
Необязательно покрывать солнечными батареями полностью всю площадь крыши дома. Solar Roof использует два типа плиток — «солнечные» и «не солнечные». Предполагается, что клиент должен самостоятельно решить, как много специального покрытия ему потребуется на основании собственных объемов потребления электричества. По словам Маска, клиенты смогут покрыть до 70% площади крыши солнечными панелями, хотя в большинстве случаев будет достаточно и 40%.
Семьи, где есть электромобиль, могут обустроить больше «солнечной» плитки на крыше, отмечают представители Tesla.
Издание Bloomberg подсчитало, в какую сумму обойдётся крыша дома на площади две тысячи футов с 40% активных солнечных пластин и резервным генератором для ночного использования. Расходы составили $50 тыс. после вычета налогов, а сгенерированная энергия за 30 лет использования —на $64 тыс. По словам журналистов, это дороже, чем обычная крыша, но дешевле, чем аналоги с традиционными солнечными и резервными батареями.
Что касается гарантии, она действует до конца срока службы дома или до бесконечности. «Зависит от того, что наступит раньше», — отмечают в Tesla. Одновременно глава Tesla опубликовал в Инстаграме видео с испытаниями солнечных панелей на прочность куском льда.
Источник: The Verge, Bloomberg и TJ
- Компания Tesla представила свои революционные «солнечные крыши» Solar Roof в октябре прошлого года. Всего было представлено четыре варианта крыш: Textured Glass Tile, Slate Glass Tile, Tuscan Glass Tile и Smooth Glass Tile. Одновременно Tesla представила второе поколение бытовых аккумуляторных батарей Powerwall с удвоенной емкостью.
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- Солнечным крышам отведена важная роль в стратегии развития компании. Ранее Илон Маск назвал три ключевых компонента, которые должны «помочь в решении проблемы глобального изменения климата и привести человечество к устойчивому будущему»: возобновляемые источники электроэнергии, средства ее накопления и электротранспорт.