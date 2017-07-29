Toshiba анонсировала SSD TR200, основанный на 64-слойной памяти BiCS3 3D NAND

Компания Toshiba подготовила к выпуску твердотельный накопитель TR200. Это первая розничная модель компании, в которой используются собственные 64-слойные чипы флэш-памяти BiCS3 3D NAND.

Твердотельный накопитель Toshiba TR200 изготавливается в форм-факторе 2,5 дюйма и оснащается интерфейсом подключения SATA3 (скорость передачи данных до 6 Гбит/с). На рынок поступят модели ёмкостью 240 ГБ, 480 ГБ и 960 ГБ. По заверениям производителя, максимальная скорость чтения данных составляет 550 МБ/с, а максимальная скорость записи информации – 525 МБ/с. Количество операций ввода-вывода в секунду при осуществлении случайных операций чтения блоками по 4 КБ заявлено на уровне 80 тыс., а для случайных операций записи – 87 тыс. В зависимости от ёмкости модели, показатель TBW (ресурс на запись) варьируется в диапазоне от 60 ТБ до 240 ТБ. Новинка обеспечивается 3-летней гарантией производителя.

Информация о сроках начала продаж и цене твердотельного накопителя Toshiba TR200 пока не сообщается.

Источник: techpowerup