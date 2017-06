Ubisoft на E3: анонс Beyond Good and Evil 2 и The Crew 2, новой игры про пиратов Skull & Bones, гибрида миров Mario и Raving Rabbids

Помимо новых трейлеров игры Far Cry 5 на выставке E3 компания Ubisoft рассказала и о других своих игровых проектах. Остановимся коротко на них.

Mario + Rabbids: Battle Kingdom

В игре Mario + Rabbids: Battle Kingdom объединены миры Mario и Raving Rabbids, что уже странно само по себе. А чтобы ещё больше запутать публику, разработчики решили сделать из этого микса игру в жанре тактической стратегии. Нечто в духе XCOM. В общую солянку добавлены ручные пушки в стиле Mega Man, разрушаемое окружение, классические персонажи Mario, в которых переодеваются персонажи Rabbids. Игра Mario + Rabbids: Battle Kingdom станет эксклюзивом для Nintendo Switch и будет доступна с 29 августа.

Beyond Good and Evil 2

После множества фальстартов наконец состоялся официальный анонс игры Beyond Good and Evil 2. Несмотря на наличие цифры 2 в названии, новинка является приквелом оригинальной Beyond Good and Evil, вышедшей ещё в 2003 году. Разработчики показали трейлер игры, но пока не готовы сказать, когда же состоится её релиз. Действие новой части происходит в солнечной системе System 3 в 24 веке. Ресурсы в системе ограничены, потому предстоит выкручиваться из ситуации, подставляя соперников и поднимаясь попутно по карьерной лестнице.

Skull & Bones

Ubisoft привезла на E3 абсолютно новую игру Skull & Bones, рассказывающую о приключениях пиратов. Она выглядит как во многом обновленная версия пиратской составляющей Assassin’s Creed 4: Black Flag. Действие разворачивается в Индийском океане в Золотую эру пиратства. В режиме мультиплеера игрокам предстоит создавать собственный морской флот, гибко настраивать корабли под свой стиль игры, а также охотиться за сокровищами, которые могут находиться как на борту торговых кораблей, так и у других пиратов. Релиз игры Skull and Bones запланирован на начало следующего года для платформ ПК, PS4 и Xbox One.

The Crew 2

Также было анонсировано продолжение гоночной игры The Crew. Во второй части разработчики обещают открытый мир и большой выбор транспортных средств для нарушения скоростных режимов. На этот раз помимо традиционных автомобилей также дадут порулить мотоциклами, самолётами, скоростными катерами. Состязания колёсного транспорта будут проходить на специальных гоночных автодромах, городских улицах и даже на бездорожье. Игра The Crew 2 выйдет в 2018 году для платформ ПК, PS4 и Xbox One. Но ещё до того можно будет принять участие в бета-тесте.

