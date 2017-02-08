«Убрать пороги, чтобы инженеры не сбивались с мыслей»: строительство новой штаб-квартиры Apple затянулось из-за чрезмерного перфекционизма компании

Получив в 2013 году разрешение местных властей компания Apple начала стоить себе в Купертино новую штаб-квартиру под названием Apple Campus 2 в футуристическом стиле. Первоначально предполагалось, что здание будет сдано в эксплуатацию в 2015 году, но на календаре уже 8 февраля 2017 года, а здание еще не готово. По оценкам источников Reuters, штаб-квартиру сдадут весной 2017 года, а спустя несколько месяцев в нее переедут сотрудники Apple.

Чтобы узнать причины задержек журналисты Reuters побеседовали с более чем 20 источниками, работавшими или продолжающими работать над этим проектом. И выяснилось, что одной из причин оказался чрезмерный перфекционизм Apple. Например, в один прекрасный момент компания требовала, чтобы у дверных проемов не было порогов, объяснив это тем, что в противном случае инженерам придется менять шаг на входе, что может сбить с мысли. По словам бывшего менеджера по строительству Campus 2, на попытки отговорить Apple ушло несколько месяцев:

«Мы пытались отказаться, потому что на это нужно время и деньги, а еще это работы, которых никто никогда не делал».

Кроме того, корпорация очень строго подходила к выбору материалов (одно руководство по обращению со специальной древесиной, используемой в здании, занимало 30 страниц) и качеству стройки (обычно при строительстве допускается погрешность от трех миллиметров; Apple требовала, чтобы погрешность была намного меньше).

Долгое время Apple не могла согласовать с пожарниками указателей. Последние требовали сделать таблички хорошо заметными, тогда как Apple хотела, чтобы они имели минималистический дизайн. Как сообщается, представитель пожарного департамента округа Санта-Клара, на территории которого строится штаб-квартира, около 15 раз встречался с Apple по этому вопросу.

Еще один пример чрезмерного внимания к деталям – дверные ручки. В 2015 году корпорация поручила исполнителям сделать ручки для конференц-залов и кабинетов. Через несколько месяцев рабочие представили менеджеру Apple готовую ручку, но тот заявил, что чувствует неровность на поверхности. Исполнители перепроверили все размеры и не нашли никаких отклонений даже на нанометровом уровне, но Apple все равно была недовольной. В итоге на доработку дизайна ручек ушло еще как минимум полтора года.

Еще интересный момент: кнопки в лифтах Apple Campus 2 напоминают кнопки Home в смартфонах iPhone. Кроме того, дизайн туалетов также напоминает дизайн iPhone.

Источник: Reuters и meduza