Ученые IBM записали 330 ТБ несжатых данных на крошечный ленточный картридж, помещающийся в ладони

На этой неделе исследовательское подразделение компании IBM сообщило об очередном рекордном достижении в области хранения информации.

Ученым удалось записать 330 ТБ несжатых данных, что равноценно 330 млн художественных произведений, на крошечный ленточный картридж, помещающийся в ладони. Это соответствует плотности 201 млрд бит на квадратный дюйм, что является новым абсолютным рекордом и примерно в 20 раз превосходит показатель плотности нынешних коммерческих ленточных носителей.

Технология хранения данных на магнитной ленте была разработана более 60 лет назад и традиционно используется для архивирования информации и хранения резервных копий данных. Именно тогда IBM выпустила свой первый коммерческий продукт. Тогда емкость бобины системы 726 Magnetic Tape Unit с магнитной лентой шириной полдюйма составляла около 2 МБ. Таким образом, с тех пор емкость носителя удалось увеличить в 165 млн раз.

Установить новый рекорд плотности записи данных на магнитную ленту помог прототип магнитной ленты Sony Storage Media Solutions и несколько новых технологий. По словам ученых, нынешнее достижение доказывает, что ленточная технология продолжает оставаться актуальной и ее потенциал пока не исчерпан. В IBM также отметили, что данный рекорд является результатом долголетнего сотрудничества IBM и Sony в направлении повышения плотности записи данных на магнитную ленту. В числе ключевых наработок исследователи называют передовую рулонную технологию (roll-to-roll processing) изготовления многослойных лент и усовершенствованные смазочные материалы, которые обеспечивают стабильную запись данных.

В заключение — инфографика, дающая наглядное представление о развитии ленточной технологии хранения данных IBM на протяжении последнего десятилетия.

Источник: The Verge