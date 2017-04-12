Ученые разработали гидрофобный материал, обладающий уникальной прочностью

Все современные водоотталкивающие материалы объединяет один существенный недостаток: они весьма «хрупкие» и не выдерживают серьезной нагрузки, что делает их непригодными для использования в повседневных задачах. Однако исследователям Мичиганского университета, похоже, удалось разрешить данную проблему.

Что было разработано?

Американские ученые разработали уникальную гидрофобную поверхность, в сотни раз более устойчивую, чем любой другой аналог. Получившийся материал отчасти напоминает резину и состоит из «фторированного полиуританового эластомера» и специальных водоотталкивающих молекул F-POSS.

Уникальная прочность материала обусловлена, среди прочего, его способностью к самовосстановлению. Так, если попытаться соскрести пару молекул F-POSS с поверхности, другие начнут мигрировать на поврежденное место, чтобы заменить их. Таким образом гидрофобная поверхность может восстанавливаться «сотни раз», а ее способность к регенерации ограничена только ее толщиной.

Помимо физических нагрузок, разработка также устойчива к химическому, температурному и даже ультрафиолетовому воздействиям.

«За последние десятилетия были созданы тысячи супергидрофобных материалов, но ни один из них не мог похвастаться долговечностью. Я думаю, что мы первыми сумели добиться такого результата, и в будущем наше открытие поможет создавать более дешевые супергидрофобные покрытия», — заявил Аниш Тутеа, один из соавторов исследования.

Столь впечатляющих результатов ученые добились, сделав гидрофобную поверхность гибкой и эластичной. Как известно, большинство водостойких покрытий используют микроскопические столбы, которые создают воздушные карманы, отталкивающие капли воды. Но такую структуру нельзя назвать устойчивой. Исследователи сделали поверхность слегка податливой, благодаря чему она стала выдерживать гораздо более суровые нагрузки.

Что дальше?

Ученые полагают, что коммерциализация их технологии — не за горами. Они уже запатентовали свое изобретение и основали компанию HygraTek, которая должна вывести разработку на рынок к концу года.

Исследователи намерены наносить данный материал на одежду, крыши домов и автомобили, а также, в частности, на корпуса кораблей, которые вследствие уменьшения сопротивления в воде начнут перемещаться в разы быстрее.

«По всей видимости, эпохе грязных курток и заляпанных лобовых стекол в скором времени настанет конец», — метко подытожил результаты исследования журналист источника.

Источник: Engadget