Украинская компания I-See совместно с Киевстар представила автосигнализацию нового поколения

Украинская компания I-See в партнерстве с оператором мобильной связи Киевстар представила автосигнализацию нового поколения, предназначенную для контроля состояния автомобиля и отслеживания его передвижений.

По словам разработчиков, информационная система контроля I-See обеспечивает мгновенное информирование автовладельца о действиях, направленных на повреждение авто, попытки его кражи, а также предоставляет данные онлайн-трекинга в случае угона. Владелец автомобиля с установленным прибором I-See сможет отслеживать состояние машины с помощью установленного на смартфоне или планшете приложения.

Функция слежения за авто обеспечивается за счет М2М-связи («машина-машина») от Киевстар. Все данные от устройства слежения поступают на общий сервер, после чего в случае необходимости автовладельцу отправляется сообщение.

К примеру, мгновенное информирование через мобильное приложение предусмотрено в случаях отключения охранной системы, исчезновения/глушения связи с устройством, включения зажигания, наклона/толчка автомобиля, начала движения или эвакуации.

«Наша система – это полностью украинский продукт, от разработки идеи до промышленного производства. К его созданию подтолкнула неутешительная статистика угонов в Украине и невозможность отследить автомобиль после кражи. Наш прибор за счет своих уникальных особенностей позволяет делать это даже после отключения сигнализации. Поэтому мы уверены, что автовладельцам он будет интересен и полезен. Его стабильную работу обеспечивает связь от Киевстар. Продукт имеет доступную цену, надежен, прост в установке и использовании – это масса преимуществ и гарантия качества» — отметил Вадим Кочевых, директор компании I-See.

Отметим, что команда I-See представила свой проект сигнализации нового поколения на хакатоне инноваций Idea Garage от Телеком-акселератора 2.0 Radar Tech при поддержке Киевстар. Победа в конкурсе принесла компании возможность пройти курс недельного обучения в преакселерационной программе и дала шанс войти в число финалистов проекта.

Источник: I-See