Украинская система электронных закупок ProZorro получила международную награду Davos Awards 2017 в номинации «Trust of the Future»

В середине марта текущего года в Женеве прошла ежегодная гала-церемония C4F Davos Awards 2017, на которой награждаются специалисты в сфере коммуникаций за весомые профессиональные достижения, творческий подход и уникальное видение будущего отрасли. Второй год подряд украинская команда ProZorro одержала победу, получив награду в корпоративной номинации «Trust of the Future» («Доверие будущего»).

Отметим, что участники соревновались в трех категориях: индивидуальные, корпоративные и стартапы, при том 86 заявок оценивали 25 членов международного жюри из 20 стран мира, за награды боролись номинанты из 30 стран и пяти континентов.

На момент подачи заявки в феврале 2017 система ProZorro сэкономила 17,72 млрд грн бюджетных средств, что и оценило жюри, посчитав, что своими усилиями команда ProZorro повышает доверие бизнеса и является фундаментом для построения наиболее прозрачной системы публичных закупок в Европе.

«Очень приятно признание мирового сообщества, это стимулирует нас двигаться дальше. Кроме этого, награда добавляет нам авторитета в глазах международных коллег и, я надеюсь, создаст дополнительные связи для внедрения системы ProZorro на уровне ВТО», — отметил Первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Макc Нефьодов.

Отметим, что в 2016 году ProZorro» уже выигрывала награду C4F Davos Awards 2017, только в другой номинации — «Technology of the Future» («Технология будущего»), а также получила престижную международную премию Open Government Awards 2016.

Источник: Минэкономразвития