Украинские юристы создали бота, который за пару минут пишет политику конфиденциальности для приложений

Юридическая компания Axon Partners в понедельник запустила альфа-версию бота LegalwizardBot. Этот бот создает политику конфиденциальности для приложений в Google Play.

Юристы решили создать бота, поскольку Google заявила о намерении «ограничить видимость» или удалить из Google Play те приложения, которые нарушают политику работы с пользовательскими данными.

Речь идет о приложениях, которые хотят получить доступ к чувствительным данным о пользователе, но не имеют политики конфиденциальности, которая описывает работу с такими данными. Компания требует от разработчиков разместить ссылку на Privacy Policy, либо же отказаться от использования таких данных до 15 марта этого года.

Бот называется «Франкенштейном» и работает довольно просто: пишет шаблонный документ Privacy Policy на основании нескольких вопросов и ответов. По словам юристов, на создание такого документа уйдет несколько минут.

«Мы решили попробовать провести внутренний хакатон и сделать за выходные бота, который бы за 5 минут делал документ. Альфа-версия бота уже работает. Мы продолжаем наполнять его функциями: в среду бот начнет делать юридически значимые документы, в котором вместо юридической сложносочиненной речи будут веселые формулировки. В течение нескольких недель появится чат-бот для мессенджера» — говорит Андрей Костенко, специалист по компьютерной инженерии Axon Partners.

Бот LegalwizardBot доступен по следующему адресу.

Источник: AIN