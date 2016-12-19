Украинский фриланс-сервис Freelancehunt подвел итоги 2016 года: самые популярные категории — программирование, дизайн и работа с текстами, 90% работ оплачивается на карты ПриватБанка [инфографика]

Украинский фриланс-сервис Freelancehunt.com провел анализ предложений, сравнил показатели текущего и предыдущего года и создал инфографику, в которой показал популярность категорий проектов у заказчиков и навыков у исполнителей, платежных систем для оплаты и получения средств и т.д.

Итак, по данным ресурса в 2016 году рынок фриланса в Украине показал уверенный рост. Количество зарегистрированных исполнителей увеличилось почти в 3 раза – с 60 000 фрилансеров в конце 2015 года до 165 000 в конце текущего года. Рост количества заказчиков был более спокойным – с 40 000 до 65 000 пользователей. Заказчики опубликовали 75 000 проектов – это на 30 000 больше, чем годом ранее, и потратили на 30 млн грн больше, чем в 2015 году – фрилансеры заработали более 125 млн грн.

Традиционно большее количество заказчиков регистрировалось из Киева и Киевской области – там их почти 60% от общего количества в стране. Это вполне логично по нескольким причинам – во-первых, концентрация бизнеса в Киеве наибольшая, во-вторых – киевский бизнес охотно ищет исполнителей в регионах, так как это хорошая возможность найти более выгодные предложения в сравнении с локальными подрядчиками. Далее наиболее активные области расположились в следующем порядке: Харьковская – 8,8%, Днепропетровская – 7,6%, Одесская – 6,0%, Львовская – 5,8%. Заказчики в остальных областях намного менее активны – их количество в регионе не превышает 2%.

Заказчики отдают предпочтение карточным способам оплаты – в сумме этот канал использовало более 90% клиентов. В сравнении с прошлым годом выросло количество тех, кто использует прямой эквайринг карт – с 25% до 38%, за счет этого Приват24 потерял боле 10% денежного потока. WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi и прочие системы продолжили терять популярность, и сейчас суммарно используются не более, чем в 8% случаев. Биткоин, который как вариант оплаты появился в начале 2016 года, пока получил не очень большую популярность – 0,36% от общего числа платежей.

В то же время доля выплат средств исполнителям на карты Приватбанка увеличилась почти до 90%. Выплаты на карты других банков сложно сравнивать – на них средства получили менее 2% фрилансеров. Хотя в сравнении с прошлым годом этот канал незначительно вырос – с 0,17% в 2015 до 1,67% в 2016. Как будут меняться эти показатели в связи с национализацией Приватбанка – покажет время. Потребность в WebMoney, Яндекс.Деньгах и прочих системах как канала получения заработанных средств уменьшилась вдвое и в текущем году составила примерно 8%.

Как было отмечено выше, количество фрилансеров значительно выросло, поэтому направления навыков претерпели некоторые изменения. Популярные дизайн, программирование, работа с текстами сохранили доминирующее положение, хотя в процентном соотношении немного потеряли в сравнении с прошлым годом. В тоже время менее популярные – переводы, SEO и маркетинг, работа с аудио и видео и т.д. – получили больший приток исполнителей.

Если смотреть на рынок со стороны заказчиков – картина примерно такая же. Наиболее популярные категории те же, что и в случае исполнителей – программирование, дизайн и работа с текстами. Примечательный факт – программистов много, но задач для них было опубликовано еще больше – аудитория исполнителей в 23% получила количество заказов в 38% от общего числа проектов. А денег в программировании еще больше – почти 45% от общего числа заработанных средств. В направлении дизайна ситуация обратная – количество исполнителей от общего числа – 25%, а средств в дизайне в 2 раза меньше – 12,7%.

Наиболее высокооплачиваемой является мобильная разработка. Проектов в этой категории менее 1% от общего количества, а средств – почти 5%. Соответственно, в этой категории наибольшие бюджеты за один проект.

По мнению представителей Freelancehunt.com динамика уходящего года показывает, что этот сектор услуг будет расти и далее. Этому способствует развитие технологий, изменение отношения бизнеса к фрилансу и возможности, которые предоставляют фриланс-площадки для юридических лиц в Украине.

Источник: Freelancehunt