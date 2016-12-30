Укргазбанк профинансирует строительство 70-мегаваттной ветроэлектростанции в Херсонской области, которая станет третьей по величине в Украине

Государственный Укргазбанк начал финансирование проекта строительства Новотроицкой ветровой электростанции (ВЭС) мощностью 70 МВт, реализуемого компанией «Виндкрафт Таврия» в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Проектом предусмотрено строительство и запуск в эксплуатацию электростанции, которая будет генерировать энергию за счет использования ветра и в дальнейшем поставлять ее в общую энергосеть Украины. Завершение строительства запланировано к концу 2017 года. Ожидается, что после введения в эксплуатацию Новотроицкая ВЭС станет третьей по величине станцией данного типа в Украине.

Всего группа компаний «Виндкрафт» («Виндкрафт Украина» и «Виндкрафт Таврия») намерена построить два ветропарка в Новотроицком и Оверьяновке из 42 ветрогенераторов общей мощностью 140 МВт. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 220 млн евро, которые будут совместно профинансированы Укргазбанком, компаниями «Виндкрафт Украина», «Виндкрафт Таврия» и международными финансовыми организациями. Прогнозируемый годовой объем производства электроэнергии Новотроицкой и Оверьяновской ВЭС составляет около 470 ГВт⋅ч.

Для справки: «Виндкрафт Украины» занимается разработкой и инвестированием в проекты ветровой энергетики в Украине. С 2012 года владеет и управляет ветроэнергетическими станциями (ВЭС) общей мощностью 30 МВт, расположенными на юге Украины в Херсонской области.

Остается добавить, что не так давно альтернативная энергетика достигла важной вехи – энергия, получаемая из альтернативных источников, более чем в 30 странах мира стала дешевле энергии, добываемой из традиционных ископаемых энергоносителей.

Источник: Укргазбанк