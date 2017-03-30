«Укрпочта» обновила тарифы на сервис экспресс-доставки «Ускоренная почта», сделав их на 30-40% дешевле, чем у других участников рынка

Компания «Укрпочта» сообщила о существенных изменениях в сервисе экспресс-доставки «Ускоренная почта», благодаря которым данная услуга стала на 30-40% дешевле, чем у других украинских операторов экспресс-доставки.

В частности, «Укрпочта» предлагает удобную градацию тарифных зон: в пределах Украины, в пределах области и между областными центрами, в пределах областного центра, что позволяет легко подсчитать стоимость ускоренной доставки, воспользовавшись прайсом. Компания также ввела новые диапазоны массы отправлений — 0,25 кг, 0,5 кг, 20 кг — что позволяет не переплачивать «за воздух», отправляя как мелкие, так и крупные посылки. Также в рамках сервиса отдельно различаются мелкие и громоздкие посылки по признаку наибольшей стороны.

Почтовый оператор также уменьшил фиксированную плату за забор и доставку посылки по конкретному адресу, что позволит клиентам получить или отправить посылку с любого удобного адреса. Укрпочта также обновила тарифы, сделав их более конкурентными и уменьшив оплату за посылки с большой массой. Также снижена доплата за доставку в село в пределах одной области с 30 грн до 9 грн.

«Отныне компания предлагает клиентам более усовершенствованную и качественную услугу «Ускоренная почта». Мы не только доставляем отправления в течение 24 или 48 часов, мы уменьшаем тарифы для отправлений большой массы по Киеву и Украине, уменьшаем плату за курьерскую доставку и уменьшаем доплату за доставку в село в пределах области. Наши тарифы, как и раньше, будут оставаться наиболее доступными на рынке почтово-логистических услуг Украины», — отметил первый заместитель генерального директора Александр Перцовский.

Напомним, что «Ускоренная почта» — это внутреннее регистрируемое отправление с вложением документов и/или товаров (до 30 кг), которое принимается, перевозится и доставляется максимально быстрым способом. Отправления в сервисе пересылаются из Киева, областных и райцентров во все населенные пункты Украины, при этом в Киеве и областных центрах отправления, принятые до 12:00, доставляются в день их приема, а принятые после 12:00 , доставляются не позднее следующего рабочего дня объекта почтовой связи. Доставка осуществляется на адрес получателя или «до востребования» — в отделение почтовой связи или участок курьерской доставки.

Источник: Укрпочта