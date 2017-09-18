«Укрпочта» запустила услугу онлайн-оформления международных посылок для доставки в одну из 234 стран мира

«Укрпочта» продолжает улучшать собственные сервисы — в конце прошлой недели она запустила в пилотном режиме услугу оплаты доставки получателем, а также оплаты стоимости пересылки платежа отправителем, а сегодня объявила, что международные отправления теперь можно оформить в онлайне.

С помощью «Личного кабинета» на сайте Укрпочты доступно оформление международных посылок для доставки в одну из 234 стран и регионов мира. К функциональности сервиса в тестовом режиме добавлено создание всех сопроводительных документов, таможенных деклараций для международных отправлений, расчета тарифа с учетом актуального курса валют НБУ, а также получения штрих-кода по которому можно отследить путь отправления.

Клиентам, которые хотели бы послать мелкий пакет (до 2 кг), отправление с объявленной стоимости (до 2 кг) и посылку (до 10 кг) в другие страны, нужно только зарегистрироваться в «личном кабинете» на сайте Укрпочты и оформить необходимые документы. Каждый, кто зарегистрирует отправления в онлайне получит дополнительную скидку 5%.

С 18 сентября уже в 15 отделениях Киева будет действовать возможность отправить вне очереди отправления для тех клиентов, кто оформил их через «личный кабинет». Список отделений постепенно будет увеличен и с 1 октября все автоматизированные отделения Укрпочты по всей стране будут предоставлять такую ​​возможность. С начала октября в личном кабинете будет возможность оформить также и посылки до 30 кг.

Отметим, что на данный момент сервис оформления международных отправлений в онлайне запущен в тестовом режиме. Также в ближайшее время функциональность личного кабинета будет расширена и позволит выполнять еще большее количество востребованных клиентами Укрпочты задач.

Источник: Укрпочта