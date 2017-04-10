«Укртелеком» прекратил оказывать услуги на всей территории ОРДЛО

Через месяц после прекращения работы на неподконтрольной части Донецкой области «Укртелеком» перестал оказывать услуги на неподконтрольной части Луганской области. Об этом заявила компания на своём сайте.

«Услуги телефонной связи и доступа к сети интернет не предоставляются на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей в связи с потерей контроля над телекоммуникационной сетью», — говорится в заявлении компании.

«Укртелеком» не уточняет, какие именно события вынудили компанию оказывать услуги на неподконтрольной части Луганской области.

Источник: «Укртелеком»