«Укрзалізниця» выпустила мобильное приложение для приобретения билетов, пока только для Android

На два месяца позже ранее обещанного срока государственный оператор железнодорожных транспортных перевозок «Укрзалізниця» все же выпустил мобильное приложение для приобретения билетов под названием «Железнодорожные билеты». Пока что приложение доступно только для Android, версия для iOS должна выйти «скоро».

«Мы хотим комплексно изменить устаревшие стандарты в обслуживании пассажиров, чтобы они смогли почувствовать, что «Укрзалізниця» работает для клиента» прокомментировал запуск приложения глава правления ПАО Войцех Балчун.

По словам Балчуна, в центре внимания компании, помимо разработки и внедрения мобильных сервисов, также находится вопрос закупки новых пассажирских вагонов, их новых дизайн и постельное белье, соответствующее современным стандартам.

«Мы стремимся предоставлять услуги нового качества, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно, а путешествия приносили им приятные впечатления», – заключил глава правления «Укрзалізниці».

Источник: «Укрзалізниця»