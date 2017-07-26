Умная акустическая система Xiaomi Mi AI Speaker стоит около $44

Похоже, что у китайского производителя Xiaomi уже начинает входить в привычку подобная практика неожиданных анонсов. В прошлом году полной неожиданностью стал анонс безрамочного Mi смартфона MIX на презентации модели Mi Note 2, а сейчас одновременно со смартфоном Xiaomi Mi 5X и прошивкой MIUI 9 представила еще одну новинку, о существовании которой до сегодняшнего утра никто и не догадывался. Этой новинкой оказалась умная акустическая система под названием Mi AI Speaker.

После выпуска подобных систем компаниями Amazon, Google и Apple было очевидно, что появлением конкурирующего решения от Xiaomi – вопрос времени, но примечательно, что производителю удалось сохранить в тайне разработку устройства.

Тех пользователей, у которых дизайн умной АС Xiaomi Mi AI Speaker ассоциируется с компактным очистителем компании Mi Air Purifier 2 едва ли можно в чем-то упрекнуть, ведь определенное сходство все же просматривается. Форма корпуса с закругленными краями и отверстия для громкоговорителя на передней панели делают новинку очень похожей на Mi Air Purifier 2.

Но достаточно посмотреть на устройство сверху и сразу становится понятно, что это не очиститель, а другой продукт компании. Сверху у Mi Air Purifier 2 имеется панель со всеми необходимыми кнопками управления, которую по периметру опоясывает многоцветное светодиодное кольцо. Само собой, это кольцо подсвечивается, когда устройство работает.

Устройство получило шесть всенаправленных микрофонов, которые способны улавливать речь на расстоянии до 16 метров, и три излучателя: один «360-градусный» в самом основании устройства и два по бокам. Акустическая система Oppo Sonica Grand оснащена интерфейсами Wi-Fi и Bluetooth. Есть поддержка DLNA.

Xiaomi Mi AI Speaker разработано таким образом, чтобы стать незаменимым помощником для всех членов семьи, независимо от их возраста. Оно может будить по утрам, зачитывать расписание на день, продекламировать по запросу самые свежие новости, прогноз погоды, напомнить о предстоящих событиях и внести в календарь новые. Пожалуй, одной из наиболее интересных функций Mi AI Speaker является возможность ее использования в качестве центра управления другими устройствами умного дома экосистемы Mi Home. Чайник Mi Kettle, умные розетки, лампы, рисоварка и прочие умные гаджеты – все это можно подключить к Mi AI Speaker для последующего удобного управления голосом. Более того, умная АС даже включить камеры видеонаблюдения, когда хозяин уходить из дома, и дать соответствующую команду умном пылесому Mi Robot Vacuum, чтобы по его возращении все сверкало от чистоты. В общем, Mi AI Speaker вполне может неслабо повысить продажи устройств Mi Home.

Колонка Mi AI Speaker может стать хорошим собеседником для взрослых и даже может служить в роли репетитора для детей.

Из остального можно отметить систему, с помощь которой сторонние разработчики смогут обучать колонку новым трюкам, тем самым расширяя ее возможности.

Умная АС Xiaomi Mi AI Speaker будет доступна только в белом цвете, ее цена составляет около $44, что ощутимо дешевле конкурентов Amazon, Google и тем более Apple. Начало продаж намечено на август.

Источник: gizmochina