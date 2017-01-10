Утечка раскрыла спецификации и цены смартфонов Xiaomi Mi6

Вне всяких сомнений, флагманский смартфон Xiaomi Mi 6, который должны представить в феврале, является одной из самых ожидаемых новинок ближайшего будущего. Так что не удивительно, что по мере приближения этого события слухов и утечек об этом устройстве появляется все больше и больше. Очередная порция данных касается предполагаемых разновидностей Mi 6 и отличий между ними.

Как сообщается, покупателям предложат две версии Xiaomi Mi 6: у первой экран будет плоским, у второй – изогнутым. В обоих случаях в качестве аппаратной основы будет использоваться флагманская SoC Snapdragon 835. В нынешнем поколении сдвоенная основная камера есть только у старшей модели Xiaomi Mi 5S Plus. В следующем поколении от сдвоенной основной камеры решено отказаться, ее не получит ни одна из версий. Это определенно настораживает, учитывая тенденции последнего времени, и заставляет сомневаться в правдивости приведенных источником данных.

Также говорится, что младшая версия Mi 6 получит всего 4 ГБ оперативной памяти, а у старшей объем ОЗУ составит 6 ГБ. Автор утечки предоставляет даже данные о предполагаемой стоимости Mi 6: версия с плоским экраном будет стоить около $290, а модель с изогнутым экраном обойдется в $360.

Незадолго до этого отраслевой аналитик заявил, что тестовую партию смартфонов Mi 6 выпустят уже в этом месяце. Он также упомянул некоторые из ключевых характеристик аппарата: изогнутый с двух сторон экран, сканер отпечатков пальцев на передней панели (не ультразвуковой), аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, поддержка технологии быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4.0, оперативная память LPDDR4X и постоянная память UFS 2.1.

Ранние слухи указывали, что версия Xiaomi Mi 6 с изогнутым экраном по дизайну будет повторять модель Mi Note 2. Ожидается, что новый флагман выйдет в черном, белом и синем цветах корпуса.

Источник: gizmochina