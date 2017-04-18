Утечка указывает, что в смартфон Moto Z Force второго поколения вернули 3,5 мм звуковой разъём

В прошлом году компания Lenovo выпустила флагманские смартфоны Moto Z и Z Force, в которых не нашлось места для 3,5-миллиметрового звукового разъёма. Но при подготовке моделей 2017 года всё же было решено вернуть этот интерфейс. Об этом свидетельствуют утечки рендерных изображений Moto Z2 Force образца 2017 года, опубликованные OnLeaks.

По предварительным данным, смартфон Moto Z2 Force содержит 5,5-дюймовый дисплей. Также сообщается о модульном дизайне, который позволяет расширять функциональные возможности аппарата благодаря установке сменных задних модулей. На задней панели расположена двойная камера. Устройство содержит процессор Snapdragon 835. Модель 2017 года оказалась немного тоньше предшественника – 6,1 мм против 6,99 мм.

Предполагается, что смартфон Moto Z2 Force не будет эксклюзивом лишь для одного оператора сотовой связи, как это было с предшественником. Информация о сроках начала продаж и цене этой модели пока не сообщается.

Источник: Engadget