В 2016 году «Укртелеком» получил 244 млн грн прибыли и инвестировал в развитие собственной телекомсети почти 1 млрд грн

Публичное акционерное общество «Укртелеком» рассказало о финансовых результатах за 2016 год, в котором ему удалось увеличить доходы от предоставления услуг интернета. Представители крупнейшего оператора фиксированной связи в Украине также сообщили, что в прошлом году «Укртелеком» инвестировал практически миллиард гривен в развитие и крупнейшую в своей истории модернизацию сети.

По данным оператора, «Укртелеком» стабильно обеспечивает высокие финансовые показатели деятельности с 2014 года. По результатам 2016 года доход остается стабильным – 6,636 млрд грн (6,773 млрд грн в 2015 году), EBITDA компании составила 1,765 млрд грн (1,864 млрд грн в 2015 году), маржа EBITDA 26,6%. Компания достигла чистой прибыли в 244 млн грн, при этом на ее размер существенно повлиял рост амортизационных затрат, связанных с переоценкой основных фондов общества. Стоимость основных фондов увеличилась на 4,85 млрд грн, что привело к росту амортизационных расходов в 2016 году.

Доход от телекоммуникационных услуг остался на уровне 2015 года – более 6 млрд грн. Уровень дохода от фиксированной телефонии сохранился, при этом увеличились доходы от предоставления доступа к сети интернет. Так, в 2016 году было предоставлено услуг фиксированной телефонной связи на сумму около 3,2 млрд грн, а к концу года компания обслуживала более 5,7 млн абонентов.

«В прошлом году инвестиции в развитие Укртелекома достигли практически миллиарда гривен, что в разы больше, чем в предыдущие периоды. Большая часть этих вложений приходится на масштабные проекты по модернизации сети в крупнейших городах страны, что является крайне необходимым для обеспечения конкурентоспособности Укртелекома в будущем», – отметил Юрий Курмаз, директор ПАО «Укртелеком», комментируя результаты деятельности.

Доходы от предоставления услуг широкополосного интернета продолжают расти и составили на конец 2016 года 1,623 млрд грн, что на 12,4% больше, чем годом ранее. На данный момент «Укртелеком» обслуживает более 1,6 млн пользователей, постепенно расширяя географию предоставления услуги — так, в 2016 году было «интернетизировано» 170 населенных пунктов. В целом интернет от «Укртелекома» есть почти в 2130 городах и селах страны. Количество пользователей услуги «Интерактивное TV» за 2016 год увеличилось почти на 50%, достигнув более 9,5 тысяч.

В прошлом году компания представила новое предложение для бизнес-сегмента – «облачные» сервисы в ЕС. Физически Дата-Центр «Dattum» расположен в Латвии, но договор о предоставлении услуги подписывается с Укртелекомом. В 2016 году количество подключений к услуге «Облачная АТС» выросло втрое и достигло 6300 линий.

По сравнению с предыдущим годом почти в четыре раза возросли инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и составили 954 млн грн. «Укртелеком» продолжает реализовывать масштабный проект по технической модернизации своей сети в шести крупнейших городах – Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Днепре и Львове. Емкость модернизированной сети уже составляет 100 тысяч линий. Обновленная сеть Укртелекома обеспечивает клиентов скоростным интернетом, цифровой телефонией и рядом современных сервисов.

Источник: Укртелеком