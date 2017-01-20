В 2017 году Львовская область собирается построить 3 ветровые, 2 промышленные и 100 малых солнечных электростанций

Если судить по количеству новостей, то лидерами альтернативной энергетики в Украине выступают зона отчуждения вокруг ЧАЭС и западные области страны. Представители Львовской облгосадминистрации решили подтвердить данное реноме и сообщили, что в течении 2017 года собираются построить три ветровые, две промышленные и около 100 солнечных электростанций на крышах зданий.

В частности, директор департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской облгосадминистрации Михаил Мельник отметил, что в этом году установленные мощности альтернативной энергетики позволят экономить 1250 тыс. кубических метров природного газа.

Таким образом в 2017 году во Львовской области должны ввести в эксплуатацию три ветровые электростанции суммарной мощностью 69,4 МВт; одну малую гидроэлектростанцию ​ мощностью 360 кВт и две промышленные солнечные электростанции общей мощностью 63 МВт. При этом жители Западной Украины достаточно активно используют крыши частных домохозяйств, только в ближайшем году они надеются оснастить солнечными панелями порядка 100 зданий, суммарная мощность данной сети составит порядка 7 Мвт.

«Вдобавок, мы рассчитываем повысить энергоэффективность в 7500 домохозяйствах Львовской области благодаря координации деятельности органов местного самоуправления и комплексной термомодернизации бюджетной (18 объектов) и частично бюджетной (25 объектов) отрасли». — отметил директор департамента топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Львовской облгосадминистрации Михаил Мельник.

Напомним, что к постройке солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения суммарной мощностью 2 ГВт выразили интерес порядка четырех десятков инвесторов, из которых 13 международных.

Источник: EcoTown