В Дании откроется первое в мире «цифровое посольство» для общения с IT-гигантами

Современный мир неустанно меняется. Отчасти это происходит благодаря таким компаниям, как Google и Apple, чьи видения и инновации уже нарушили наш прежний уклад жизни.

Учитывая все растущую значимость технологических гигантов на международной арене, правительство Дании приняло решение открыть в ближайшее время первое в мире «цифровое посольство». Об этом заявил Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен в интервью изданию Politiken.

По словам чиновника, Google, Facebook, Microsoft и другие IT-гиганты сегодня влияют на его страну не меньше, чем некоторые государства.

«Эти компании стали новыми игроками на международной арене и нам нужно на это как-то реагировать», — сказал Самуэльсен.

Кто возглавит первое в мире «цифровое посольство», пока неизвестно. Тем не менее, уже известны задачи будущего посла: «налаживать отношения с технологическими корпорациями и лоббировать их интересы». «Таким образом мы сигнализируем о готовности к плодотворному сотрудничеству», — заявил Самуэльсен.

Министр отмечает, что бюджеты многих IT-компаний сегодня переваливают за бюджеты целых государств, с которыми Дания имеет традиционные дипломатические отношения. В подтверждение своих слов чиновник наводит доклад Financial Times, в котором говорится, что рыночная стоимость таких компаний, как Apple и Google, нынче столь велика, что если бы эти корпорации были государствами, то вошли бы в двадцатку самых крупных экономик мира.

При этом министр уточняет, что появление «цифрового посольства» никак не скажется на отношениях Дании с другими странами. «Но мы просто обязаны держать постоянный контакт с компаниями, которые имеют на нас большое влияние», — добавляет чиновник.

Аналитики из Politiken охарактеризовали появление нового посольства, как «дипломатический прорыв, отражающий переход влияния от государств к крупным частным компаниям».

Стоит отметить, что Дания уже давно сотрудничает с IT-корпорациями на взаимовыгодных условиях. Так, в феврале прошлого года Apple объявила о строительстве собственного центра обработки данных в Выборге. Объем «яблочных» инвестиций в конечном счете составил порядка 1,7 миллиарда евро. Аналогично, на прошлой неделе Facebook анонсировал строительство нового дата-центра в Оденсе, который создаст по меньшей мере 150 новых рабочих мест.

Источник: The Local