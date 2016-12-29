В Донецкой области начала работу интеллектуальная аналитическая система видеонаблюдения и контроля правопорядка UASC [видео]

Мы уже писали о том, что в Донецкой области создают умную систему видеонаблюдения нового поколения с единым аналитическим сервисным центром (UASC), которая способна не просто определить номерной знак автомобиля, но у распознавать преступников даже при попытке изменить внешность, определять цвет автомобилей, реагировать на атипичные действия и многое другое. И вот на днях данная система заработала в полноценном режиме.

Во время презентации возможностей системы в Мариуполе представители полиции Донецкой области рассказали о функциях, которые она может выполнять, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, народным депутатам, руководителям полиции области и представителям местной власти.

Итак, с помощью камер, установленных на улицах Мариуполя, полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, которые по тем или иным причинам разыскиваются правоохранителями. В частности, речь идет о розыске угнанных авто, а также тех транспортных средств, водители которых нарушили Правила дорожного движения или причастны к совершению преступления.

Система позволяет фиксировать и обрабатывать довольно значительные массивы информации сразу по нескольким параметрам: окружающая обстановка (время суток, погодные условия), обработка информации о типе, марке, модели и цвете автомобиля, его номерном знаке. Кроме того, система позволяет проводить поиск совпадений по лицам и тому подобное. Также система позволяет делать анализ необходимой информации в течение отрезка времени, заданного оператором. В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля система выделяет номерной знак автомобиля-нарушителя красным цветом и информирует оператора звуковым сигналом.

Открытый в Мариуполе сервисно-аналитический центр является пока единственным в Украине, но по уровню технического обеспечения – четвертым в мире, так как аналогичные системы интеллектуального наблюдения работают только в трех городах: Сингапуре, Лондоне и Дубае. Неполный список возможностей системы UASC выглядит следующим образом:

распознавание номера автомобиля и проверка, не находится ли данный автомобиль в розыске, определение соответствия автомобиля и его номерного знака регистрационной документации на этот автомобиль;

распознавание цвета, типа, марки и модели транспортного средства;

распознавание лиц в разном ракурсе на видеоматериалах из различных источников (видеопоток, файлы), поиск соответствия в базе данных разыскиваемых лиц;

детектор лиц, находящихся на передних сидениях автомобиля;

выявление скопления людей, в том числе в несанкционированных или необычных местах;

оценка плотности людей в стратегических местах населенных пунктов;

индексирование событий в условиях дорожного движения (плотность потока, заторы, массовое скопление автотранспорта), в том числе в зонах парковки;

детектор забытых (оставленных) вещей и объектов и их собственников;

детектор запрещенного или необычного передвижения транспорта или людей;

детектор фактов пересечения запретных зон (проход или проезд);

фиксация фактов движения людей в заданном направлении (входы, выходы, переходы, коридоры определенных объектов);

фиксация появления человека или автомобиля в зане наблюдения (улица, площадь, перекресток, парк и т.д.).

На данный момент в UASC работает 46 операторов (8 полицейских и 37 гражданских лиц) и 13 диспетчеров (11 полицейских и 2 гражданских), которые обрабатывают информацию с 37 видеокамер, транслирующих видео с улиц города (в перспективе количество камер будет увеличено до 70).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что система является весьма полезной в работе полиции, так как в числе прочих задач выполняет превентивную функцию.

«Мы об этом говорим публично. Мы это делаем вместе с местными властями для того, чтобы преступники сразу знали, что их ждет. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению преступности – уличной преступности, угонов», – подчеркнул глава МВД Украины, добавив, что именно Мариуполь реализовал эту программу, хоть город и находится в непростой ситуации.

При этом Арсен Аваков опроверг возможные утверждения о «полицейском государстве» и потере приватности.

«Все процедуры, которые мы делаем, находятся в рамках действующего законодательства. Эти данные будут доступны исключительно тогда, когда совершаются правонарушения. И на сегодняшний момент особенно в городах, которые расположены недалеко от линии боевых действий, мы изначально отдаем приоритет обеспечению безопасности, а потом – всему остальному», – подчеркнул Арсен Аваков

Министр внутренних дел Украины также отметил, что через несколько месяцев обществу представят статистику и первые результаты работы системы UASC.

Источник: МВД Украины