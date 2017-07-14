В этом году Nokia выпустит ещё четыре смартфона, озвучены некоторые их характеристики

По данным осведомлённых источников, в 2017 году компания Nokia планировала вывести на рынок 7 моделей смартфонов. 3 из них (Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6) уже были представлены. Таким образом, не анонсированными остались 4 модели, появления которых следует ожидать уже во втором полугодии. Новые утечки проливают свет на названия этих моделей и используемые в них процессоры.

Согласно имеющейся информации, смартфон Nokia 2 будет доступным с процессорами Snapdragon 212 и MediaTek (в зависимости от региона продаж). Это свидетельствует о том, что эта модель будет решением начального уровня.

Устройства Nokia 7 и Nokia 8 получат процессоры Snapdragon 630 и Snapdragon 660, соответственно. Недавно в тесте AnTuTu был замечен неназванный смартфон Nokia с чипом Snapdragon 660. Очевидно, это была модель Nokia 8. По данным теста, это устройство оснащено 2K дисплеем, ОЗУ объемом 6 ГБ, встроенным хранилищем ёмкостью 64 ГБ и 12-мегапиксельной основной камерой. В качестве операционной системы используется Android 7.1.1 Nougat. Вероятно, версия Nokia 7 получит более скромные технические характеристики, такие как Full HD дисплей, меньше оперативной памяти. Предыдущие утечки также свидетельствовали, что в Nokia 7 будет доступна одиночная камера, а в Nokia 8 – двойной модуль с оптикой Zeiss.

Новый смартфон Nokia 9 будет флагманским продуктом с процессором Snapdragon 835. Предполагается, что в данном случае пользователям будет предложено устройство с 5,3-дюймовым QHD дисплеем, 8 ГБ оперативной памяти, двойной 13-мегапиксельной камерой. Ориентировочная цена Nokia 9 заявлена на уровне $699.

Компания Nokia подтвердила, что не планирует выпускать Android-планшетов в этом году. Также не следует ожидать появления устройства с названием Nokia 4, так как цифра 4 считается плохим знаком в некоторых странах.

Источник: gizmochina